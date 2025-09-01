Kategórie
dnes 1. septembra 2025 o 10:27
Čas čítania 0:58
Michaela Kedžuchová

Pomohol si umelou inteligenciou. Will Smith bizarným videom reaguje na obvinenia z falšovania publika

Pomohol si umelou inteligenciou. Will Smith bizarným videom reaguje na obvinenia z falšovania publika
Zdroj: Instagram / @willsmith
HUDBA KONCERTY UMELÁ INTELIGENCIA WILL SMITH
Will Smith reaguje na obvinenia z použitia umelej inteligencie mačkami vo videách z koncertov.

Will Smith zverejnil na Instagrame video, na ktorom vystupuje na pódiu v sprievode tanečníkov v tmavých oblekoch. Kamera sa následne presunie na dav — no nejde o bežných fanúšikov, ale o AI-generované mačky, ktoré nadšene fandia. Niektoré z týchto „fanúšikov“ pôsobia rozmazane a skreslene, pričom miešajú ľudské a mačacie črty.

Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku 26. augusta 2025 o 17:47

„Dav bol dnes večer šialený!!“ napísal Smith sarkasticky k videu, čím si urobil srandu z ľudí, ktorí ho obviňovali z používania umelej inteligencie v pôvodných záberoch z turné.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Will Smith (@willsmith)

Smith zverejnil video po tom, čo ho niektorí ľudia obviňovali zo sfalšovania záberov z turné Based on a True Story. „Moja najobľúbenejšia časť tour je vidieť vás všetkých zblízka,“ napísal minulý týždeň k pochybným záberom.

Používatelia na Reddite poukázali na zdeformované tváre pod nápisom „From West Philly…“ a na ďalší záber so značkou „'You Can Make It' mi pomohla prežiť rakovinu. Vďaka, Will“, kde je tiež vidieť nezrovnalosti.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Will Smith (@willsmith)

Iní používatelia Redditu špekulovali, že zvláštny vzhľad záberov môže byť spôsobený aj použitím softvéru na zvyšovanie rozlíšenia obrázkov (tzv. upscaling).

Kapela Green Day si z celej situácie zrejme uťahovala, keď zverejnila video z ich turné v Južnej Amerike, kde fanúšikovia spievajú ich hit „Basket Case“ z roku 1994 priamo pri bariére. Pod video napísali: „Na naše davy AI nepotrebujeme.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Green Day (@greenday)

Predpovedal nový film s Emmou Stone realitu? Herečka hovorí o desivých podobnostiach s prípadom Luigiho Mangioneho 1. septembra 2025 o 8:00
Nicki Minaj a Sabrina Carpenter teasujú spoločný collab. Potvrdili to na Instagrame 1. septembra 2025 o 8:57
Gordon Ramsay podstúpil operáciu rakoviny kože. Fanúšikov vyzval, aby si chránili pokožku pred slnkom 31. augusta 2025 o 13:19
KONCERTY UMELÁ INTELIGENCIA WILL SMITH
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @willsmith
