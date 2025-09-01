Will Smith reaguje na obvinenia z použitia umelej inteligencie mačkami vo videách z koncertov.
Will Smith zverejnil na Instagrame video, na ktorom vystupuje na pódiu v sprievode tanečníkov v tmavých oblekoch. Kamera sa následne presunie na dav — no nejde o bežných fanúšikov, ale o AI-generované mačky, ktoré nadšene fandia. Niektoré z týchto „fanúšikov“ pôsobia rozmazane a skreslene, pričom miešajú ľudské a mačacie črty.
„Dav bol dnes večer šialený!!“ napísal Smith sarkasticky k videu, čím si urobil srandu z ľudí, ktorí ho obviňovali z používania umelej inteligencie v pôvodných záberoch z turné.
Smith zverejnil video po tom, čo ho niektorí ľudia obviňovali zo sfalšovania záberov z turné Based on a True Story. „Moja najobľúbenejšia časť tour je vidieť vás všetkých zblízka,“ napísal minulý týždeň k pochybným záberom.
Používatelia na Reddite poukázali na zdeformované tváre pod nápisom „From West Philly…“ a na ďalší záber so značkou „'You Can Make It' mi pomohla prežiť rakovinu. Vďaka, Will“, kde je tiež vidieť nezrovnalosti.
Iní používatelia Redditu špekulovali, že zvláštny vzhľad záberov môže byť spôsobený aj použitím softvéru na zvyšovanie rozlíšenia obrázkov (tzv. upscaling).
Kapela Green Day si z celej situácie zrejme uťahovala, keď zverejnila video z ich turné v Južnej Amerike, kde fanúšikovia spievajú ich hit „Basket Case“ z roku 1994 priamo pri bariére. Pod video napísali: „Na naše davy AI nepotrebujeme.“