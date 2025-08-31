Ramsay dostal podporu od známych priateľov.
Slávny šéfkuchár Gordon Ramsay oznámil, že podstúpil zákrok na odstránenie rakoviny kože. Na Instagrame zdieľal fotografiu s obväzom pod uchom, pod ktorým mu odstránili bazocelulárny karcinóm, nenádorovú formu rakoviny kože.
„Ďakujem neuveriteľnému tímu v The Skin Associates za rýchlu reakciu pri odstránení bazocelulárneho karcinómu,“ napísal Ramsay. Zároveň vyzval fanúšikov, aby nezabúdali na opaľovací krém. „Prosím, nezabudnite na opaľovací krém tento víkend. Sľubujem, že to nie je facelift,“ dodal.
Ramsay dostal podporu od známych priateľov. Televízny sudca Robert Rinder reagoval emotikonou srdca a jeho dcéra Holly pridala komentár „love you dad“. Charita Cancer Research UK ocenila jeho apel na ochranu pred slnkom a pripomenula: „Hľadajte tieň, zakrývajte sa a pravidelne aplikujte opaľovací krém.“
Bazocelulárny karcinóm vzniká v horných vrstvách kože a jeho hlavnou príčinou je ultrafialové žiarenie zo slnka alebo zo solária. Najčastejšie sa objavuje na tvári, krku, ramenách, chrbte, rukách a dolných končatinách. Hlavným príznakom je nezvyčajný útvar alebo škvrna na pokožke, informuje The Guardian.
Ramsay je známy aj ako moderátor programov Hell’s Kitchen a Gordon, Gino and Fred. Vedie reštaurácie Gordon Ramsay Restaurants, ktoré získali celkovo 17 hviezd Micheli.
