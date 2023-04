Hugh Jackman má znovu podozrenie na rakovinu kože: Chráňte sa, natierajte sa opaľovacím krémom, prosí fanúšikov

Herec mal prvýkrát rakovinu kože v roku 2013. Odvtedy sa snaží šíriť osvetu o prevencii.

Austrálsky herec Hugh Jackman na svojom Instagrame odhalil, že už znovu prechádza radom testov na diagnostikovanie rakoviny kože. Výsledky by mal dostať v najbližších dňoch, a v príspevku na sociálnej sieti fanúšikov prosí, aby si na seba dávali pozor.

„Prosím, natierajte sa opaľovacím krémom, nestojí to za to, bez ohľadu na to, ako veľmi sa chcete opáliť. Verte mi!“ hovorí vo videu. Na tvári má leukoplast: druh rakoviny, ktorú má, sa môže prejavovať práve aj v okolí nosa a úst.

54-ročný herec, ktorého každý pozná vďaka jeho Wolverinovi, mal prvýkrát diagnostikovanú a odstránenú rakovinu kože v roku 2013. Podľa BBC odvtedy absolvoval šesť ďalších zákrokov. Najnovšie mu lekár na nose našiel podozrivé tkanivo, podľa Jackmana by malo ísť o tzv. bazocelulárny karcinóm.

Spôsobuje ho slnko, môže sa ti to stať aj na Slovensku

Podľa ministerstva zdravotníctva je bazocelulárny karcinóm najčastejším ľudským zhubným nádorom. Spôsobuje ho chronické, teda nadmerné vystavenie kože slnečným lúčom. Tie sú škodlivé preto, že obsahujú UV žiarenie.

Síce má Austrália smutné prvenstvo v rakovine kože na svete, život na Slovensku neznamená, že slnko u nás jej vznik podnietiť nemôže. Ministerstvo tiež upozorňuje, že viac ako jeden z troch nových prípadov rakoviny je rakovina kože.

„Zvyčajne postihuje osoby bledej pleti, vo veku nad 40 rokov, najčastejšie na hlave a krku, ktoré sú chronicky vystavené slnku. Ak je tento nádor zachytený včas, je ľahko liečiteľný dostupnou terapiou,“ informujú zdravotníci. Keďže bazocelulárne karciómy zriedka metastázujú, málokedy vedú k smrti. Ale riziko úmrtia priamo súvisí s tým, či je rakovina diagnostikovaná včas. Liečba je však možná a vo väčšine prípadov úspešná.

Jackman fanúšikov uistil, že má ten „najmenej nebezpečný“ typ rakoviny, ale napriek tomu dúfa, že jeho prípad poslúži ako varovanie pre ďalších ľudí. Austrália má podľa BBC najviac rakoviny kože na planéte, melanóm tam diagnostikujú viac ako 11-tisíc ľuďom každý rok a viac ako 400-tisíc ľudí sa tam lieči na iný druh rakoviny.

Najlepšou prevenciou, ktorá znižuje rakovinu kože spôsobenú slnkom, je vyhýbať sa opaľovaniu a využívať opaľovacie krémy. Podrobne si o dôvodoch a aj tipoch na SPF-ká prečítaš tu.