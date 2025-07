Zákazníci z ktorého štátu sú podľa neho najarogantnejší?

„Ak je niečo, na čo sa tu skutočne dbá, je to work-life balans medzi prácou a voľným časom. Podľa tunajších ľudí by si nemal pracovať viac, aby to bolo na úkor tvojho života a voľného času, čiže tu sú všetci šťastní,“ opisuje nórsku pracovnú morálku Peter z Košíc.

Peťo má 22 rokov, je študent, ktorý akurát skončil bakalára a už piate leto trávi v Nórsku, kde sezónne zbiera pracovné skúsenosti a zároveň si chce zarobiť tak, aby mohol odbremeniť rodičov a finančne sa naštartovať do života. Čo ho vlastne ťahalo do zahraničia?