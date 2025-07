Klub prestup oficiálne potvrdil.

Dávid Hancko mení dres a smeruje do Španielska. Po nevydarenom prestupe do Saudskej Arábie sa slovenský reprezentant dohodol na podmienkach s Atléticom Madrid, kde by mal podpísať zmluvu do roku 2030, informuje Šport 7. V súčasnosti prebiehajú záverečné rokovania medzi Feyenoordom a španielskym klubom, no podľa viacerých zdrojov je dohoda prakticky hotová.

„Dohoda s Feyenoordom o prestupe Dávida Hancka. Slovenský obranca podpíše novú zmluvu po absolvovaní lekárskej prehliadky,“ napísal na Instagrame prestížny klub La Ligy. Prestup Hancka do Atlética nie je úplným prekvapením. Španielsky klub o neho prejavil záujem už v minulosti, no k dohode vtedy nedošlo.

Tentoraz sa situácia však vyvíja inak. 27-ročný obranca má za sebou silné sezóny v holandskej lige, stabilné výkony v reprezentácii a s trhovou hodnotou okolo 30 miliónov eur sa profiluje ako kvalitná posila pre defenzívu Atlética.

Pre rodáka z Kamenca pod Vtáčnikom ide o ďalší významný krok v kariére. Len pred pár dňami to pritom vyzeralo, že Hancko zamieri do saudskoarabského Al Nassru, kde by si zahral po boku Cristiana Ronalda. Transfer v hodnote 33 miliónov eur mal byť najväčším predajom v histórii Feyenoordu, no klub z Rijádu nečakane odstúpil od dohody.

Dávida údajne otočili ešte pred vstupom do tímového hotela a bez jasného vysvetlenia z prestupu zišlo. Holanďania hovorili o škandálnom správaní, no slovenský obranca sa z celej situácie otriasol a rýchlo našiel nové futbalové uplatnenie.