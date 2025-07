Hancka otočili priamo v kempe a poslali domov.

Dávid Hancko si nakoniec dres s Cristianom Ronaldom neoblečie. Jeho očakávaný prestup z Feyenoordu do Al Nassru, ktorý mal byť najdrahším v histórii holandského klubu, sa neuskutoční. Saudský tím prekvapivo cúvol v poslednej fáze rokovaní.

Prestupová čiastka sa mala vyšplhať na 33 miliónov eur, s bonusmi až na rekordných 40 miliónov, čo by bol najväčší predaj v histórii holandského klubu, informuje Šport. Slovenský obranca už bol súčasťou kempu Al Nassru, keď mu nečakane oznámili, že s ním viac nepočítajú.

Podľa Feyenoordu ide o bezprecedentné a neúctivé správanie, ktoré v Rotterdame vyvolalo pobúrenie. „Je škandalózne, ako sa ľudia v Al Nassr správali k Dávidovi. Pustili ho do tréningového kempu a zrazu mu povedali, že tam už nie je vítaný. To je bezprecedentné,“ povedal hovorca rotterdamského klubu Raymond Salomon. Klub však podľa všetkého zmenil rozhodnutie v poslednej chvíli, údajne už ani nebol vpustený do tímového hotela a nesmel trénovať s mužstvom.

Hancko sa tak namiesto sťahovania do Rijádu vráti do prípravy svojho aktuálneho tímu, s ktorým má platnú zmluvu do roku 2028. Záujem o 27-ročného reprezentanta mali aj veľké európske kluby, no Al Nassr bol najbližšie k jeho získaniu.