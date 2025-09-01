Film „Bugonia“ bol natočený ešte pred vraždou generálneho riaditeľa United Healthcare, Briana Thompsona.
Fanúšikovia true crime, ktorí už dlho prosia, aby Dave Franco stvárnil Luigiho Mangioneho – údajného vraha generálneho riaditeľa spoločnosti United Healthcare Briana Thompsona – možno nájdu uspokojenie v novom filme režiséra Yorgosa Lanthimosa s názvom „Bugonia“. Žánrovo pôjde o satirickú absurdnú sci-fi temnú komédiu, ktorá má premiéru naplánovanú na 31. októbra.
Emma Stone, verná kolegyňa Lanthimosa a zároveň producentka nového filmu, povedala, že objavila „desivé“ paralely medzi prípadom Mangioneho a hlavným dejom „Bugonie“. Emma prezradila počas sobotného podujatia na Telluride Film Festivale, že Thompson bol zastrelený a Mangione zadržaný krátko po skončení natáčania filmu v roku 2024.
V „Bugonii“ hrá Stone nemilosrdnú výkonnú riaditeľku veľkej zdravotníckej spoločnosti, ktorú uniesol nízkopostavený zamestnanec, ktorého hrá Jesse Plemons. Zamestnanec je presvedčený, že CEO je mimozemšťanka z galaxie Andromeda, vyslaná, aby zničila ľudstvo.
V zajatí dochádza k brutálnym scénam mučenia. Bez prezrádzania hlavných spoilerov možno povedať, že Stone má pravdu, keď hovorí o podobnostiach – najmä, čo sa týka Mangioneho vlastných názorov na to, ako zdravotnícke poisťovne zlyhávajú voči rodinám.
„Čo je naozaj šialené, je to, že po skončení natáčania (žijem v New Yorku) sme sa dopočuli, že neďaleko niekoho zastrelili. Bol to CEO jednej zdravotníckej spoločnosti. Vraj kvôli Luigimu. Počuli ste o tom?“ povedala Stone počas diskusie po premiére na festivale Telluride.
„Bolo to šialené, lebo sme všetci len nedávno boli spolu v pivnici [pri natáčaní], diskutovali o týchto témach a hlbšom význame všetkého. Neustále vás to zasahuje – aký je svet plný strachu a desu,“ uzavrela Stone.