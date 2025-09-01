Kategórie
dnes 1. septembra 2025 o 8:00
Čas čítania 0:58
Michaela Kedžuchová

Predpovedal nový film s Emmou Stone realitu? Herečka hovorí o desivých podobnostiach s prípadom Luigiho Mangioneho

Predpovedal nový film s Emmou Stone realitu? Herečka hovorí o desivých podobnostiach s prípadom Luigiho Mangioneho
Zdroj: YouTube / Focus Features, Pop Crave (X)
FILMY A SERIÁLY KOMÉDIA LUIGI MANGIONE SCI-FI FILMY
Film „Bugonia“ bol natočený ešte pred vraždou generálneho riaditeľa United Healthcare, Briana Thompsona.

Fanúšikovia true crime, ktorí už dlho prosia, aby Dave Franco stvárnil Luigiho Mangioneho – údajného vraha generálneho riaditeľa spoločnosti United Healthcare Briana Thompsona – možno nájdu uspokojenie v novom filme režiséra Yorgosa Lanthimosa s názvom „Bugonia“. Žánrovo pôjde o satirickú absurdnú sci-fi temnú komédiu, ktorá má premiéru naplánovanú na 31. októbra.

Odporúčané
Luigi Mangione poprel vinu z vraždy. Prokurátori preňho žiadajú trest smrti Luigi Mangione poprel vinu z vraždy. Prokurátori preňho žiadajú trest smrti 26. apríla 2025 o 11:14

Emma Stone, verná kolegyňa Lanthimosa a zároveň producentka nového filmu, povedala, že objavila „desivé“ paralely medzi prípadom Mangioneho a hlavným dejom „Bugonie“. Emma prezradila počas sobotného podujatia na Telluride Film Festivale, že Thompson bol zastrelený a Mangione zadržaný krátko po skončení natáčania filmu v roku 2024.

 

V „Bugonii“ hrá Stone nemilosrdnú výkonnú riaditeľku veľkej zdravotníckej spoločnosti, ktorú uniesol nízkopostavený zamestnanec, ktorého hrá Jesse Plemons. Zamestnanec je presvedčený, že CEO je mimozemšťanka z galaxie Andromeda, vyslaná, aby zničila ľudstvo.

V zajatí dochádza k brutálnym scénam mučenia. Bez prezrádzania hlavných spoilerov možno povedať, že Stone má pravdu, keď hovorí o podobnostiach – najmä, čo sa týka Mangioneho vlastných názorov na to, ako zdravotnícke poisťovne zlyhávajú voči rodinám.

Odporúčané
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation 31. augusta 2025 o 15:45

„Čo je naozaj šialené, je to, že po skončení natáčania (žijem v New Yorku) sme sa dopočuli, že neďaleko niekoho zastrelili. Bol to CEO jednej zdravotníckej spoločnosti. Vraj kvôli Luigimu. Počuli ste o tom?“ povedala Stone počas diskusie po premiére na festivale Telluride.

„Bolo to šialené, lebo sme všetci len nedávno boli spolu v pivnici [pri natáčaní], diskutovali o týchto témach a hlbšom význame všetkého. Neustále vás to zasahuje – aký je svet plný strachu a desu,“ uzavrela Stone.

Odporúčané
25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá 25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá 28. augusta 2025 o 12:16
Odporúčané
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? 29. augusta 2025 o 16:41
Odporúčané
Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov 28. augusta 2025 o 16:06
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: YouTube / Focus Features, Pop Crave (X)
