Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku

Fanúšikovia si všimli divné zábery najmä pri detailných záberoch na publikum.
Fanúšikovia podozrievajú Willa Smitha z toho, že vo videu zo svojej tour, ktoré zverejnil na, Instagrame sa objavili fanúšikovia vytvorení umelou inteligenciou.
Smith, ktorý je momentálne na britskej časti svojho turné Based on a True Story, zverejnil zábery z predošlých vystúpení, pričom ich doplnil popisom: „Moja najobľúbenejšia časť tour je vidieť vás všetkých zblízka,“ čo podľa niektorých ešte viac naznačuje možné využitie umelej inteligencie.
Jeden používateľ na Reddite vyjadril podozrenie, že obrázky vytvorili pomocou umelej inteligencie, a poukázal na to, že sa to dá odhaliť najmä pri detailných záberoch na dav. Jeden človek si všimol zdeformované tváre pod nápisom „From West Philly…“, iný spomenul zvláštnosti na ľuďoch, ktorí držia nápis „‘You Can Make It’ helped me survive cancer. THX Will.“