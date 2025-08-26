Kategórie
dnes 26. augusta 2025 o 17:47
Čas čítania 0:32
Michaela Kedžuchová

Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku

Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku
Zdroj: instagram / @willsmith
HUDBA KONCERTY UMELÁ INTELIGENCIA WILL SMITH
Fanúšikovia si všimli divné zábery najmä pri detailných záberoch na publikum.

Fanúšikovia podozrievajú Willa Smitha z toho, že vo videu zo svojej tour, ktoré zverejnil na, Instagrame sa objavili fanúšikovia vytvorení umelou inteligenciou.

Smith, ktorý je momentálne na britskej časti svojho turné Based on a True Story, zverejnil zábery z predošlých vystúpení, pričom ich doplnil popisom: „Moja najobľúbenejšia časť tour je vidieť vás všetkých zblízka,“ čo podľa niektorých ešte viac naznačuje možné využitie umelej inteligencie.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Will Smith (@willsmith)

Jeden používateľ na Reddite vyjadril podozrenie, že obrázky vytvorili pomocou umelej inteligencie, a poukázal na to, že sa to dá odhaliť najmä pri detailných záberoch na dav. Jeden človek si všimol zdeformované tváre pod nápisom „From West Philly…“, iný spomenul zvláštnosti na ľuďoch, ktorí držia nápis „‘You Can Make It’ helped me survive cancer. THX Will.“

Anketa:
Myslíš si, že je video AI-generated?
Áno, rozhodne.
Nie.
Ťažko povedať.
Áno, rozhodne.
25 %
Nie.
25 %
Ťažko povedať.
50 %
Súvisiace témy
KONCERTY UMELÁ INTELIGENCIA WILL SMITH
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Náhľadový obrázok: instagram / @willsmith
