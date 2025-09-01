Kategórie
dnes 1. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 2:22
Karolína Uličná

Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva

Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Zdroj: Instagram/@taimar_tailors
MÓDA HOKEJ NHL
Slovenská značka oblieka hviezdy ako Tomáš Tatar, Martin Fehérváry, Pavol Regenda či Adam Sýkora.

Predstav si rodinný podnik, ktorý vznikol v paneláku na východe Slovenska, a v ktorom prvý oblek ušil tínedžer spolu so svojou mamou. Dnes tá istá značka obliekla slovenských hráčov NHL, brankára z Kanady, rozhodcu roka aj najbližšiu rodinu na svadbe Tomáša Tatara.

TAIMAR Tailors je príkladom toho, že aj za slovenským biznisom stoja príbehy plné odhodlania a driny. Zakladateľ Michal Gula to takmer vzdal až dvakrát – po bankrotoch, prespávaní v aute a rokoch tvrdej práce v zahraničí. No nakoniec sa mu spolu so spoločníkmi Tomášom Smrekom a Martinom Pagurkom podarilo postaviť značku na nohy.

Dnes značka napreduje aj v oblasti casual oblečenia. V ateliéri vznikajú nielen elegantné obleky, saká košele a dámske kostýmy, ale aj šortky, polokošele, polotričká, kabáty, chino nohavice či dokonca rifľové kúsky. Vďaka tomu si dnes klienti môžu vyskladať kompletný šatník, od formálneho obleku až po ležérne kúsky na bežné nosenie.

Ich kúsky nájdeš v showroomoch v Prešove aj v Bratislave. Získali si klientelu po celom svete a šijú stovky oblekov mesačne. To, čo začalo jedným maturitným oblekom, sa premenilo na krajčírsku značku, ktorú si našli aj športové hviezdy a úspešní ľudia, ktorí hľadajú osobitný prístup a chcú niečo viac než konfekciu z obchodu.

Slovenská značka zo Svidníka má dnes klientelu ako napríklad hokejisti Pavol Regenda, Martin Fehérváry či Adam Sýkora, najlepší hokejový rozhodca roka 2025 Peter Stano a český brankár v NHL Petr Mrázek. Značka sa postarala aj o kompletné outfity pre najbližšiu rodinu na svadbe Tomáša Tatara.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Tomas Tatar (Trto90) (@tomastatar90)

Obliecť hokejistov vraj nie je jednoduché

Martin, ktorý sa stará o nový showroom v Bratislave pre Refresher prezradil, že obliecť hokejistu nie je vôbec jednoduché. „Sú nároční z pohľadu stavby tela. Vyfitovať nohavice na ich zadky, to je výzva,“ vtipne poznamenal.

Zo strany dizajnu je to už o čosi jednoduchšie. Väčšina hráčov NHL necháva výber látok, podšívok, gombíkov, monogramov či detailov ako obšitie rukávových dierok na odborníkov v TAIMARe.

„Plne nám dôverujú, že my vieme, čo pre nich bude najlepšie,“ dodáva. Práve pri hokejistoch je kľúčové nájsť rovnováhu medzi maximálnym komfortom a perfektne padnúcim strihom, aby výsledok pôsobil elegantne, no zároveň prirodzene. Cieľom obleku je zaujať.

Zaujímavosťou je, že hráči v NHL majú presne predpísaný dresscode – na každý domáci alebo hosťujúci zápas musia prísť v obleku. Práve tu je rozdiel oproti bežným klientom. Človek, ktorý si kupuje oblek do práce, to berie veľmi pragmaticky, často ho vníma ako svoje „monterky“.  Uprednostňuje preto voľnejší strih, aby sa na meetingoch cítil pohodlne, a väčšinou si vyberá tmavšie odtiene, ktoré niekedy určuje firemný dresscode.

Pri hokejistoch je to však presne naopak. Ich obleky žiaria farbami a vzormi, sú šité tak, aby zdôraznili ich postavy. V tomto prípade je cieľom vystúpiť z davu a ukázať, že aj športovec v obleku môže pôsobiť rovnako sebavedomo ako na ľade.


Obleky už dávno nie sú iba o čiernej farbe

Klienti TAIMAR Tailors si môžu dať vytvoriť vlastnú látku s unikátnym vzorom alebo navrhnúť vlastnú podšívku – napríklad koláž zo svojich fotografií, logo obľúbeného klubu či filmových postáv, alebo dokonca fotku partnera či partnerky. K oblekom sa dajú vyšiť iniciály alebo logá, takže každý kúsok vie byť naozaj jedinečný. Takýto individuálne navrhnutý oblek pritom môže mať klient už za 750 €.

V minulosti sa stretli už aj s klientmi, ktorí prišli s konkrétnou predstavou outfitu inšpirovanou napríklad filmom. Najčastejšie ide o Thomasa Shelbyho zo seriálu Peaky Blinders, pričom takéto obleky už ušili pre niekoľkých klientov.

HOKEJ MÓDA NHL
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/@taimar_tailors
