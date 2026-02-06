Múzeum teraz potvrdilo, že napriek deformácii je koruna takmer nepoškodená a odborníci ju dokážu vrátiť do pôvodnej podoby.
Parížske múzeum Louvre oznámilo, že korune francúzskej cisárovnej Eugénie dokáže vrátiť jej pôvodnú podobu. Ide o najcennejší šperk, ktorý sa zlodeji pokúsili ukradnúť pri októbrovom vlámaní z Apolónovej galérie, ale pri úteku im padol a nechali ho na mieste. Koruna je podľa múzea takmer nepoškodená a bude plne reštaurovaná.
K vlámaniu došlo v nedeľu 19. októbra 2025. Štyria zlodeji, prezlečení za stavebných robotníkov, sa k budove Louvru dostali nákladným autom s hydraulickou plošinou, ktorou sa vyviezli k balkónu na prvom poschodí, kde rozbili okno a následne vstúpili do Apolónovej galérie.
Odtiaľ v priebehu niekoľkých minút ukradli deväť historických klenotov patriacich francúzskym kráľovským rodinám, ktorých hodnota sa odhaduje na 88 miliónov eur. Jeden z nich - zmienená koruna vyzdobená diamantmi a smaragdmi, ktorá bola vyrobená pre cisárovnú a manželku Napoleona III. - však páchateľom spadla.
Múzeum vo vyhlásení uviedlo, že klenot pád výrazne zdeformoval, no napriek tomu je takmer nepoškodený a bude obnovený do svojho pôvodného stavu bez nutnosti rekonštrukcie. Koruna má stále všetky svoje časti - s výnimkou jedného z ôsmich zlatých orlov, ktoré ju zdobili. Zachovalo sa tiež všetkých 56 smaragdov a 1344 z celkovo 1354 diamantov.
Francúzske úrady zadržali všetky štyri osoby podozrivé z októbrového vlámania. Nepodarilo sa im však vypátrať jeho strojcu ani zvyšné ukradnuté šperky.