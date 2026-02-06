Údajný tajný profil Ariany Grande vyvolal špekulácie o vzťahoch a poruche príjmu potravy.
Ariana Grande sa opäť ocitla v centre pozornosti fanúšikov, tentoraz kvôli údajne tajnému účtu na Instagrame, ktorý mala spravovať spolu s blízkou priateľkou Courtney Chipolone. Profil, ktorý bol neskôr zmazaný, sa volal „2girls1palate.“
Screenshoty z účtu, ktoré sa rýchlo rozšírili online, ukazovali príspevky o jej stravovacích návykoch a vtipné komentáre o vzťahoch s mužmi. Niekoľko priateľov Grande údajne sledovalo účet a reagovalo na obsah, než bol leaknutý, píše web Tribune.
Účet obsahoval okrem bežných príspevkov aj sériu fotografií jedál a príspevky, ktoré poukazovali na údajnú „kontrolu jedla“. Ďalšie príspevky sa týkali vzťahov s mužmi a špekulovalo sa, že Grande sa na účte vtipne alebo provokatívne zmieňovala o „kradnutí mužov“.
Zástupcovia Ariany sa však špekuláciám verejne nevyjadrili, no niekoľko indícií napovedá, že môže ísť o jej tajný profil. Jeden fanúšik si všimol, že fotka, ktorá kolovala po internete a zobrazovala Arianu s jedlom na stole, ukazuje presne tie isté jedlá, ktoré sa objavili na údajnom tajnom profile.
Celá internetová kauza vyvoláva otázniky po tom, ako bola speváčka obvinená, že ukradla ženatého muža jeho tehotnej partnerke. Mnohí sa totiž domnievajú, že herec Ethan Slater, ktorý tvorí s Arianou pár, bol údajne ženatý a mal dieťa, keď sa jeho vzťah s Arianou stal verejným. Tieto špekulácie neboli nikdy potvrdené.
Zároveň je Ariana často spájaná s témou porúch príjmu potravy, keďže jej útla postava a fotografie, ktoré na svojom profile zdieľa, vyvolávajú medzi fanúšikmi obavy.