Ariana Grande reaguje na bodyshaming a kritiku, že je príliš chudá. Brala som veľa antidepresív, navyše som pila, hovorí speváčka

So shamingom na internete sa v poslednom čase roztrhlo vrece. Kým herečka Emilia Clarke a Justin Timberlake sa nedávno stali obeťou ageizmu, Ariana Grande dnes reaguje na bodyshaming a komentáre, že je príliš chudá. Vlna kritiky a obavy fanúšikov prišli po tom, čo sa hviezda minulý týždeň ukázala na koncerte v Londýne, kde sa vybrala podporiť svojho hereckého kolegu z nadchádzajúceho filmu Wicked Jeffa Goldbluma.

Grande sa ukázala v oversized ružovej bunde a pozornému oka fanúšika neunikli ani jej blond vlasy a bledé obočie (kvôli jej stvárneniu Glindy v spomínanej filmovej adaptácii Wicked, ktorá vychádza 25. decembra 2024). Ari však pred pár hodinami zverejnila na svojom Tiktoku video, kde reaguje na fotky paparazzov a komentáre svojich fanúšikov.

Spevácka diva sa na úvod trojminútového videa neváhala zdôveriť, že takéto vyjadrenie nerobí rada a už vôbec nie často, pretože v tom podľa vlastných slov nie je dobrá. „Len som sa chcela vyjadriť k vašim obavám o moje telo a trochu sa porozprávať o tom, čo to znamená byť videný a aké to je, keď vám je venovaná taká veľká pozornosť. Myslím, že by sme mali byť jemnejší a umiernenejší v komentovaní ľudských tiel, nech sa deje čokoľvek,“ hovorí speváčka.

Ariana Grande reaguje na bodyshaming. Na Tiktoku zdieľala trojminútové video. Zdroj: Youtube/Sussan Mourad

„Ak si myslíte, že hovoríte niečo dobré alebo dobre mienené, nech je to čokoľvek, zdravé alebo nezdravé, veľké alebo malé, toto či tamto, sexi alebo nie, mali by sme skutočne popracovať na tom, aby sme to až tak často nerobili,“ dodáva pokojným hlasom.

„Existujú spôsoby, ako dať niekomu kompliment alebo odignorovať niečo, čo vidíte a nepáči sa vám. Myslím, že by sme si mali navzájom pomáhať a pracovať na tom, aby sme skrátka boli viac v bezpečí a navzájom sa udržali v bezpečí,“ pokračuje Ariana a neváha podotknúť, že podľa nej existuje veľa druhov krásy a veľa rôznych spôsobov, ako vyzerať zdravo a pekne.

„Pre mňa osobne bolo telo, s ktorým ste porovnávali moje súčasné telo, tou najnezdravšou verziou môjho tela. Brala som veľa antidepresív a navyše som pila, jedla som veľmi zle a v skutočnosti som bola na najväčšom dne svojho života, keď som vyzerala tak, ako ma vy považujete za zdravú, ale to nebola zdravá verzia mňa,“ otvorene hovorí, pričom zdôraznila, že ani nie je povinná vysvetľovať takéto veci.

Dôvod, prečo sa rozhodla zverejniť svoje video a prehovoriť, je, že z otvorenosti a zraniteľnosti môže podľa nej vzísť niečo dobré, pretože nikdy nevieme, čím si niekto prechádza. „Posielam vám veľa lásky a myslím si, že ste krásni bez ohľadu na to, čím si prechádzate, bez ohľadu na váhu, bez ohľadu na to, ako sa v týchto dňoch radi líčite, bez ohľadu na to, aké kozmetické procedúry ste absolvovali. Len si myslím, že ste krásni, a chcela som sa podeliť o nejaké pocity. Majte krásny deň a posielam vám veľa lásky,“ povedala na záver speváčka.