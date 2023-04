FRESH BUZZ: Internet prekvapilo, že Justin Timberlake starne, Xtina hovorí o strate panenstva a Zendayu vydesili paparazzi

Tento týždeň sme zaznamenali posun vo vzťahu Em Rata a Harryho Stylesa, aj vlnu kritiky na vzhľad Justina Timberlaka. Fanúšikovia Taylor Swift opäť šikanujú Jacka Gyllenhaala, s ktorým speváčka randila "dlhé" tri mesiace.

Piatkový drink sa nesie v znamení Old Fashioned – najmä preto, že na našom zozname nechýba ani Taylor Swift, ktorej návyky sú nanajvýš staromódne. Opäť totiž prebudila hejt voči hercovi Jakeovi Gyllenhaalovi. Dozvieš sa, kedy Xtina prišla o panenstvo, ale aj aký desivý výraz v tvári mala Zendaya, keď na ňu pokrikovali indickí paparazzi. Vitaj v piatkovom Fresh buzz.

Harry je ten pravý (aspoň zatiaľ)

Minulotýždňové virálne „videjko“ denníka Daily Mail, na ktorom sa Emrata v Tokiu bozkáva s Harrym Stylesom, vyvolalo ohromnú pozornosť médií, tiež sme sa ešte nespamätali.

Kým ešte pred týždňom sa v médiách šepkalo, že modelka celú situáciu ľutuje a Oliviu Wilde (Stylesovu bývalú priateľku) prosí o odpustenie, dnes môže byť všetkému inak. Podľa internetu vraj Emily nechtiac prezradila, že s Harrym randí už viac ako dva mesiace. Emily vraj tvrdí, že spevák by mohol byť „ten pravý.“, píše bulvárny Daily Mail.

Emily by vraj s Harrym mala randiť už viac ako dva mesiace. Kým v médiách sa šepkalo, že celú kauzu okolo virálneho bozku ľutuje, dnes je všetkému inak. Zdroj: Instagram/Emily Ratajkowski, Getty Images/Helene Marie Pambrun

V otvorenom rozhovore o svojom milostnom živote v podcaste Going Mental With Eileen Kelly deviateho marca (dva týždne predtým, ako ju načapali s Harrym) potvrdila, že randí s niekým novým, kto je „mimochodom super.“ Identitu však neodhalila.

„Práve som začala chodiť s niekým, o kom si myslím, že sa mi páči, takže je to iné. Uvedomila som si: on je tak trochu skvelý,“ vyjadrila sa. „Dúfam, že randenie s niekým, kto má svoj vlastný nezávislý život, zabráni problémom, ktoré som mala predtým,“ dodala.

Napriek tomu, že podcast bol vydaný z odstupom času a oči verejnosti nový potenciálny pár prvýkrát zahliadli len minulý týždeň, internet si pred dvoma dňami spojil dve a dve a je presvedčený, že modelka v interview hovorila o Harrym. No a klamal ti internet niekedy? (ha ha)

Počkať, Em, tak ako to bolo s tým ospravedlním pre Oliviu? Nuž, ako sa zdá, cesty lásky sú nevyspytateľné, prešli sme si tým zrejme všetci.

All (not) too well

Keby sme dostali euro zakaždým, keď Taylor Swift napíše pieseň o svojom ex, možno by sme si našetrili aj na víkendový gateway v Benátkach. Na dlhom zozname americkej speváčky nechýba ani známy hit All Too Well, ktorý vznikol po rozchode s hercom Jakom Gyllenhaalom (Taylor s ním randila dlhé tri mesiace).

Šesťminútová pieseň je srdcervúcim vyznaním zo štúdiového albumu Red. V rozhovore na ABC Taylor priznala, že pôvodná verzia mala trvať až desať minút, no na album sa nezmestila. Minulý rok ju však Taylor oprášila a urobila k nej videoklip, v ktorom si zahrala Sadie Sink (poznáš ju zo seriálu Stranger things).

Desaťminútovou verziou trápi aj svojich fanúšikov na momentálne prebiehajúceho turné The Eras. Trojmesačný vzťah, ktorý sa skončil ešte v roku 2011, tak žije dodnes. Jediný, pre koho to tieto dni nevyzerá „all too well“ je práve Jake Gyllenhaall. Taylorini fanúšikovia totiž na hercovi nenechali nitku suchú.

Taylor vykopala kostlivca. Jej fanúšikovia si vzali na špacír herca Jaka Gyllenhaala, s ktorým chodila takmer pred dekádou a "dlhé" tri mesiace. Zdroj: Wikimedia Commons/volně k užití, Cartier/Santos de Cartier campaign 2019

Podľa portálu BuzzFeed News je na koncertoch popovej hviezdy bežné, že fanúšikovia počas šou odkazujú na Jacka, najmä počas piesne All Too Well. Na TikTokovom videu nižšie si môžeš všimnúť, ako sa Jackova fotka znenazdajky objaví na displeji mobilu jedného z fanúšikov.

Na Twitteri sa objavil aj komentár„videl som dievča, ktoré malo na sebe tričko ‘f you Jake.“ Ďalší fanúšik zase napísal, že počas koncertu pár ľudí skandovalo: „fuck you Jake Gyllenballs.“

Herec sa už v minulosti vyjadril pre The Variety, že spomínaná pieseň s ním nemá nič spoločné, vraj je skôr o vzťahu Taylor s jej fanúšikmi. Napriek tomu Swift vyčítal, že proti hejtu na internete nezakročila. „Mali by sme vziať zodpovednosť za to, čo dávame do tohto sveta a čím prispievame,“ vyjadril sa herec. Na The Eras si zrejme lístok nekúpi.

O tom, čo dokážu premotivovaní "fans" by vedeli rozprávať aj Selena s Hailey. Taylor by si mala vziať príklad. Vyťahovanie viac než dekádu starých kostlivcov zo skrini totiž smrdí ako lacný marketing. Či?

Christina Aguilera prezradila, kedy naozaj prišla o panenstvo

X-tinu milujeme už len preto, že dýcha, no v neposlednom rade aj pre jej štýl, štyri oktávy, dravosť a živočíšnosť. Kto sa nedostával z rozchodu pri jej piesňach a nevypáli si „Fighter“ zakaždým, keď si chce zdvihnúť sebavedomie, nech hodí kameňom.

Christina Aguilera je chodiaciou femme fatale, ktorá sa už od začiatku svojej kariéry prezentuje ako rebelka. V nedávnom interview pre Call Her Daddy však prezradila, že jej hviezdna persona mala niekedy na míle ďaleko od toho, kým bola v skutočnosti.