Daenerys narazila do steny? Ľudia na sociálnych sieťach nechutne zhejtovali fotku Emilie Clarke, vraj nezostarla pekne

Britskú herečku Emiliu Clarke môžeš poznať najmä zo seriálového hitu Game of Thrones, kde sa preslávila ako ikonická Matka drakov aka Daenerys Targaryen. Emilia sa však v šoubiznise nezapísala len obrovským talentom, ale aj krásou, entuziazmom a úsmevom, ktorý sa spolu s prirodzenosťou stal jej hlavným poznávacím znamením. Výnimkou nie je ani posledná fotka, ktorú zdieľala na svojom Instagrame. Pózuje na nej v naturálnom svetle, ako inak, so širokým úsmevom, s hrnčekom od mamy a bez filtra a práve to sa nie všetkým páči.

Kým niektorí hejtujú jej výzor, druhí vyzdvihujú, že starne prirodzene. Baviť sa o starnutí je v tomto prípade však smiešne, Emilia Clarke má totiž len 36 rokov. Médiá sa postavili na stranu herečky a vo svojich titulkoch zdôrazňujú, že akékoľvek komentovanie jej vzhľadu s odkazom na vek nie je v poriadku. My sa s nadchádzajúcim Medzinárodným dňom žien pridávame na stranu herečky a neveríme, že v 21. storočí stále píšeme o niečom, ako je age-shaming na internete (už vôbec nie ten na adresu žien).

Emilia Clarke schytala vlnu kritiky na svoj vek. Ľuďom sa nepáči fotka bez filtra. Zdroj: Instagram/Emilia Clarke

Screenshot jej fotky sa v okamihu dostal aj na Twitter, kde ho s úbohým komentárom neváhal zdieľať jeden z používateľov. „Lmao wow Daenerys Targaryen nielenže narazila do steny, ale na drakovi do nej vletela v plnej rýchlosti.“

Lmao wow Daenerys Targaryen didn’t just hit the wall she flew into it full speed on a dragon 🐉 pic.twitter.com/La3nAJbsqt — Jon Miller (@MillerStream) February 26, 2023

Ďalší zase komentovali: „Áno, vyzerá staro,“ alebo „s takýmito vlasmi sa nečudujem, že HBO použilo parochňu“. Jej vzhľad nekomentovali len muži, ale priložili aj ženy... „Niekto nezostarol pekne,“ napísala jedna z hejterov ženského pohlavia. Druhá žena „narážala“ na to, že ako prevencia proti starnutiu existuje opaľovací krém.

Chorý ideál krásy v dôsledku sociálnych sietí...

Ako uvádza BuzzFeed, napriek vlne nevhodných poznámok na Emilin výzor netrvalo dlho, kým sa v komentároch objavili tvrdenia, ako dnešný svet ovplyvnený sociálnymi sieťami, ale aj botoxom a túžbou po dokonalosti deformuje vnímanie starnutia a vytvára celkom chorý a nereálny prototyp krásy.

„Všetci na internete ste takí falošní (používate všetky tie filtre, aby ste vyzerali lepšie)... Ale tieto filtre sú zlé, a preto sa ľudia necítia sebavedomo,“ píše na obranu instagramová používateľka the_mint_meeple. „Páči sa mi, že Emilia zverejnila obrázok svojho skutočného ja... A, áno, nie vždy vyzerá v skutočnom živote tak, ako ju vidíme vo filmoch. Nebehá s celým maskérskym tímom... a ani by nemala. Emilia, postuj viac takýchto fotiek, ide to to, sakra, skvele,“ dodala.

V mnohých komentároch na Twitteri, ale aj Instagrame sa píše, že neschopnosť pochopiť „prirodzené starnutie“ nielen ženy, ale aj človeka všeobecne je alarmujúce.

Na to sa však debata o prirodzenom starnutí začala uberať celkom iným smerom. Niektorí ľudia sú zhrození, že sa v Emilinom prípade vôbec hovorí o starnutí, keď má len 36. Fanúšička Sandy Morris to v komentároch na Instagrame povedala celkom trefne: „Som taká zmätená všetkými týmito komentármi, dokonca aj tými pozitívnymi, ktoré Emilu chvália za prirodzené starnutie. Veď ani nevyzerá, že starne... len vyzerá, že sa usmieva (čo, samozrejme, spôsobuje takéto vrásky pod očami každému mladému či starému).“

V Hollywoode si po 30-ke už starena

Napriek tomu, že sa herečka zatiaľ ku kauze nevyjadrila, v interview pre Elle v roku 2021 už čo-to na adresu prirodzeného starnutia stihla povedať. „Raz som mala vizážistku, ktorá mi povedala, že potrebujem výplne. Ukázala som jej dvere,“ povedala Matka drakov.

„Niektoré veci môžete robiť len preto, že na ne máte vek. Takže ak moja tvár bude odrážať čas, ktorý som strávila na tejto zemi, idem do toho,“ povedala pre Glamour Magazine.

Ženy chodia v Hollywoode do pomyselného dôchodku veľmi skoro, starnutie je tu vecou 30-ky. Problém s týmto nastavením priznáva aj Anne Hathaway. Priznáva, že niekedy nedostane rolu, pretože uprednostnia mladšiu, 24-ročnú herečku. „Raz som tou 24-kou bola aj ja,“ hovorí úprimne.

Podobne to funguje aj v modelingovom priemysle. Dnes 37-ročná supermodelka Irina Shayk sa pred troma rokmi zverila časopisu People, že je šťastná, že vôbec má ešte prácu.

Napriek pesimistickým vyhliadkam je spoločnosť na dobrej ceste zvrátiť kult mladosti. Dôkazom je prítomnosť žien vo vyššom veku na módnych prehliadkach, na titulkách magazínov. Česká supermodelka Paulína Pořízková nedávno hviezdila na titulke škandinávskej mutácie Vogue. Emma Thompson natočila vynikajúci film Veľa šťastia, pán Veľký, ktorý oslavoval emancipáciu a ženskú sexualitu bez ohľadu na vek. Už si len uvedomme, že ženská tvár nevyzerá a nikdy nebude vyzerať ako tiktokový filter Bold glamour a potom sa nám bude všetkým žiť ľahšie.

