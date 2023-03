Tento filter na Tiktoku ti zmení tvár na nepoznanie. Ukazuje ideál krásy, ktorý nie je možné dosiahnuť

OK

Obdobie, keď filtre boli len zábavou, je dávno preč. Stále viac filtrov na sociálnych sieťach upravujú naše tváre a vo výsledku aj naše vnímanie krásy. Nový filter na Tiktoku s názvom bold glamour (v preklade výrazná príťažlivosť alebo výrazný pôvab) doslova vybuchol a je celkom možné, že tvoja stránka s odporúčanými videami je ním zasypaná. Má už 150 miliónov zobrazení a číslo stále stúpa.

Ľudí fascinuje, ako bezchybne s filtrom vyzerajú, ale aj to, ako bezchybne ten filter funguje. Keby Tiktok neinformoval ľudí o použití filtra, zrejme by sme ani neodhalili, že ide o filter.

Dokonalosť, ktorú mimo apky nezažiješ

Ostrejšia brada, zúžená tvár, výrazné lícne kosti, dokonale vytvarované obočie, hladká kože bez nedokonalostí a zdravo červené líčka. Asi nie je nič, čo tento filter nedokáže vylepšiť. Paradoxne vyzerá veľmi uveriteľne: trochu textúry na koži vidieť aj cez filter a ani pri prudkých pohyboch či prekrytí časti tváre sa nevypne. Nie je rozmazaný ani príliš ostrý.

Takýto „Photoshop naživo“ však môže poriadne zatočiť s tvojím vnímaním reality a krásy. Súčasné ideály krásy sú vďaka influencerkám a modelkám, ktoré absolvovali rôzne estetické úpravy, už aj tak veľmi posunuté. Pre mnohé ženy ostávajú nedosiahnuteľné. Potrebovali by sme celý tím ľudí a pomerne neobmedzený rozpočet, aby sme ich naplnili, a ani vtedy by nám to nemuselo stačiť.

Podobné filtre sú nebezpečné, pretože nastavujú latku, ktorá sa nedá dosiahnuť. Nie zadarmo a určite nie tak, aby bol celý svet a aj ty s výsledkom spokojný. Dokazujú to aj vedecké štúdie, podľa ktorých, ak neustále publikuješ fotky a videá s filtrami, znižuješ si sebavedomie a vytváraš si krivý pohľad na vlastný výzor. Môže to zasiahnuť aj duševné zdravie.

Snaha o bezchybnosť vedie aj úspešné a talentované herečky či speváčky k nekonečnej honbe za ďalšou úpravou, či už dermatologickou, alebo plastickou, a ak to nebodaj prepísknu, tak aj to im dajú fanúšikovia vyžrať. Naposledy za prílišné plastické úpravy čelila kritike speváčka Madonna, ktorá naozaj svoj talent, podnikavosť či schopnosť robiť svoju prácu svetu už dokazovať nemusí. Speváčka kritiku ustála a povedala, že ide o prejav mizogýnie a ageizmu (teda diskriminácie podľa veku).

