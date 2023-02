Madonna na Grammy schytala hejt za množstvo plastík na tvári. Na komentáre reaguje po svojom a hejterov nazvala "sukami"

OK

Fanúšikovia Madonny sú znepokojení z jej výzoru. To je výsledok veľmi nepodarejnej plastickej operácie, píšu v komentároch. Speváčka sa im však postavila a odkazuje, že ju nikto nezlomí.

Madonna na udeľovaní 65. ročníka cien Grammy schytala poriadnu kritiku kvôli svojmu vzhľadu. Fanúšikovia si ju „podali“ v komentároch na sociálnych sieťach. „Áno, Madonna bola krásna, samozrejme, všetci starneme. Jej plastická operácia však dopadla veľmi zle. Jej tvár je úplne iná, už sa na seba ani nepodobá. Nie je to Madonna, ktorú si pamätám. Myslím, že keby starla prirodzene, bola by krásna“, píše pod jej príspevkom na Instagrame fanúšička.

Speváčka sa objavila na pódiu, keď uvádzala vystúpenie Sama Smitha a Kim Petras. Tento moment využila na povzbudzujúci príhovor, čím podporila Sama Smitha, ktorí sa označujú ako nebinárna osoba. „Chcela by som poďakovať všetkým rebelom. Razíte novú cestu a z ničoho si nerobíte veľkú hlavu. Vaša nebojácnosť nezostane nepovšimnutá. Vážim si vás, nebojte sa. Je váš počuť aj vidieť,“ motivovala všetkých rebelov.

Mnoho ľudí však viac ako jej príhovor, zaujal speváčkin vzhľad. Tvrdia, že popová legenda to prehnala s plastickými operáciami. Iní sa ju snažili podporiť a vcítiť sa do jej kože. Chápu, že speváčka je celý život v centre pozornosti a je na ňu vyvíjaný obrovský tlak.

Podporila ju napríklad Paris Hilton či spomínaná Kim Petras. „Som poctená! Ďakujem za všetko, čo si urobila pre komunitu lgbtq a ďakujem, že si pre mnohých z nás čistou nádejou a svetlom“, píše Kim.

Tvrdý odkaz fanúšikom

Madonna nezostala nič dlžná svojej povesti a na hejt fanúšikov reagovala po svojom. Po tom, čo si na svoj výzor prečítala mnoho nenávistných komentárov, uverejnila na Instagrame video s dlhým odkazom. Ľudí vyzvala k tomu, aby namiesto komentovania jej tváre počúvali odkaz, ktorý sa snažila odovzdať. Obvinila taktiež fotografov, ktorí priblížili a skreslil jej tvár.

Podľa nej by väčšina ľudí vyzerala pri takomto momente zle. Označila sa za obeť ageizmu a mizogýnie, aj vďaka tomu, že jej vzhľad je ostro komentovaný hlavne pre jej vyšší vek.

"Opäť som sa stala obeťou ageizmu a mizogýnie. Je to odraz doby, v ktorej žijeme. Svet, odmieta oslavovať ženy staršie ako 45 rokov. Všetci cítia potrebu potrestať nás. Od začiatku mojej kariéry som bola degradovaná médiami. Nikdy som sa ospravedlňovala za moje rozhodnutia a za to ako sa obliekam. Ani to nikdy nezačnem robiť. Ako spieva Beyonce, nezlomíte moju dušu. Klaňajte sa, suky“, píše v príspevku speváčka.

