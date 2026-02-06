Slafkovský bude opäť reprezentovať Slovensko na olympiáde: „Miláno bude iné ako Peking. Vtedy som bol mladý a bezstarostný“

Budeš sledovať?
Pamätáš si na 17-ročného chalana, ktorý v Pekingu 2022 šokoval celý hokejový svet? Juraj Slafkovský sa vracia na olympijský ľad. Tentokrát už s množstvom skúseností, ale s rovnakým cieľom – podať maximum pre Slovensko. A teraz už aj s Budišom, ktorý je súčasťou jeho športovej prípravy.
Keď sa olympijský sen mení na realitu
Peking 2022 bol moment, ktorý sa zapísal do histórie slovenského hokeja. Sedem gólov, titul MVP a bronzová medaila – všetko v čase, keď väčšina jeho rovesníkov ešte len snívala o veľkej kariére. „Olympiáda mi zmenila život. Vtedy som si uvedomil, že sa môžem merať s najlepšími," spomína Juraj. „Reprezentovať Slovensko je vždy česť. Olympiáda je výnimočná tým, že tam ideš hrať za krajinu, nie za klub. To cítiš od prvého striedania."
Forma z NHL ako dobrý signál pred Milánom
Do Milána však Juraj neprichádza len so spomienkami na Peking, ale aj s aktuálnou formou. Posledné obdobie v NHL ukázalo, že sa cíti na ľade sebavedomo, herne dozrel a vie byť rozdielovým hráčom. „Cítim sa dobre fyzicky aj mentálne. Zápasy v NHL ma naučili zvládať tlak a hrať konzistentne. Presne to chceš preniesť aj do reprezentácie," hovorí Slafkovský.
Olympijský turnaj je pritom extrémne náročný – zápasy idú rýchlo po sebe, priestor na chyby je minimálny a rozhodujú detaily.
Rituály, ktoré rozhodujú
Pred olympijským zápasom má Juraj jasno v tom, čo potrebuje. „Držím sa rutiny. Ráno mávame rozkorčuľovanie, mentálna príprava, vizualizácia zápasu, ľahký obed,” opisuje. Poobede je čas na spánok a oddych. „Olympiáda je špecifická tým, že emócie idú hore rýchlo. Práve rituály ti pomáhajú zostať nohami na zemi. Viem, že ak telo nemá dostatok minerálov, nemôžem podať maximum. Takže Budiš je súčasťou každého dňa, nie len zápasového," dodáva Juraj.
Voda ako súčasť DNA
Nie je náhoda, že Juraj kladie dôraz na starostlivosť o telo. V rodine Slafkovských má voda silné miesto. Jeho mama Gabriela bola vrcholová plavkyňa, sestra Lucia sa tiež venuje plávaniu a aj Juraj začínal v bazéne.
„Mama nám vždy hovorila, že voda je základ. Naučila nás disciplíne, rešpektu k telu a tomu, že ak sa chceš posúvať, musíš sa o seba starať," hovorí Juraj.
Budiš pri olympijskom návrate
„Miláno bude iné ako Peking. Vtedy som bol mladý a bezstarostný. Teraz cítim väčšiu zodpovednosť – voči tímu, fanúšikom aj sebe. Ale verím, že ak budeme pripravení a sústredení, môžeme opäť urobiť niečo veľké," uzatvára Juraj Slafkovský.