Tento článok je PR správa spoločnosti Budiš.
dnes 6. februára 2026 o 17:00
Slafkovský bude opäť reprezentovať Slovensko na olympiáde: „Miláno bude iné ako Peking. Vtedy som bol mladý a bezstarostný"

Slafkovský bude opäť reprezentovať Slovensko na olympiáde: „Miláno bude iné ako Peking. Vtedy som bol mladý a bezstarostný“
Budeš sledovať?

Pamätáš si na 17-ročného chalana, ktorý v Pekingu 2022 šokoval celý hokejový svet? Juraj Slafkovský sa vracia na olympijský ľad. Tentokrát už s množstvom skúseností, ale s rovnakým cieľom – podať maximum pre Slovensko. A teraz už aj s Budišom, ktorý je súčasťou jeho športovej prípravy.

Keď sa olympijský sen mení na realitu

Peking 2022 bol moment, ktorý sa zapísal do histórie slovenského hokeja. Sedem gólov, titul MVP a bronzová medaila – všetko v čase, keď väčšina jeho rovesníkov ešte len snívala o veľkej kariére. „Olympiáda mi zmenila život. Vtedy som si uvedomil, že sa môžem merať s najlepšími," spomína Juraj. „Reprezentovať Slovensko je vždy česť. Olympiáda je výnimočná tým, že tam ideš hrať za krajinu, nie za klub. To cítiš od prvého striedania."

Zdroj: Budiš

Forma z NHL ako dobrý signál pred Milánom

Do Milána však Juraj neprichádza len so spomienkami na Peking, ale aj s aktuálnou formou. Posledné obdobie v NHL ukázalo, že sa cíti na ľade sebavedomo, herne dozrel a vie byť rozdielovým hráčom. „Cítim sa dobre fyzicky aj mentálne. Zápasy v NHL ma naučili zvládať tlak a hrať konzistentne. Presne to chceš preniesť aj do reprezentácie," hovorí Slafkovský.

Olympijský turnaj je pritom extrémne náročný – zápasy idú rýchlo po sebe, priestor na chyby je minimálny a rozhodujú detaily.

Rituály, ktoré rozhodujú

Pred olympijským zápasom má Juraj jasno v tom, čo potrebuje. „Držím sa rutiny. Ráno mávame rozkorčuľovanie, mentálna príprava, vizualizácia zápasu, ľahký obed,” opisuje. Poobede je čas na spánok a oddych. „Olympiáda je špecifická tým, že emócie idú hore rýchlo. Práve rituály ti pomáhajú zostať nohami na zemi. Viem, že ak telo nemá dostatok minerálov, nemôžem podať maximum. Takže Budiš je súčasťou každého dňa, nie len zápasového," dodáva Juraj.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Budis (@budis_sk)

Voda ako súčasť DNA

Nie je náhoda, že Juraj kladie dôraz na starostlivosť o telo. V rodine Slafkovských má voda silné miesto. Jeho mama Gabriela bola vrcholová plavkyňa, sestra Lucia sa tiež venuje plávaniu a aj Juraj začínal v bazéne.

„Mama nám vždy hovorila, že voda je základ. Naučila nás disciplíne, rešpektu k telu a tomu, že ak sa chceš posúvať, musíš sa o seba starať," hovorí Juraj.

Zdroj: Budiš

Budiš pri olympijskom návrate

„Juraj Slafkovský je pre nás zdravou kombináciou tvrdej práce a pozitívnej energie – na ľade aj mimo neho. Jeho návrat na olympiádu teší každého hokejového fanúšika a nás špeciálne aj tým, že Budiš je dnes súčasťou jeho prípravy. Správna hydratácia a starostlivosť o telo sú základom výkonu – nielen v športe, ale aj v bežnom živote," hovorí Miroslav Horecký, riaditeľ segmentu NEALKO ST. NICOLAUS Group a.s.

Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa konajú od 6. do 22. februára 2026, pričom hokejový turnaj štartuje 11. februára. Slovensko sa v základnej skupine stretne s Fínskom, Talianskom a Švédskom.

„Miláno bude iné ako Peking. Vtedy som bol mladý a bezstarostný. Teraz cítim väčšiu zodpovednosť – voči tímu, fanúšikom aj sebe. Ale verím, že ak budeme pripravení a sústredení, môžeme opäť urobiť niečo veľké," uzatvára Juraj Slafkovský.

