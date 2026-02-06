Relácia 5 proti 5 sa po rokoch vracia na obrazovky. Novým moderátorom bude Andy Kraus

Herec a moderátor Andy Kraus bude novým moderátorom relácie 5 proti 5. Na obrazovky sa vráti už túto jeseň a prináša niekoľko zmien.
Obľúbená slovenská relácia 5 proti 5 sa po rokoch vráti na obrazovky, no prinesie so sebou aj výrazné zmeny. Andrej Bičan tentoraz nebude moderátorom, jeho miesto zaujme Andy Kraus.
Zmeny sa netýkajú len moderátora, do šou sa pridáva aj ďalšia známa osobnosť televízie. Réžie sa totiž ujme Peter Marcin, ktorý je dlhoročný kolega Andyho Krausa. „Relácia 5 proti 5 patrí k tým programom, ktoré sa stali synonymom podvečernej rodinnej zábavy. Jej návrat na obrazovky považujeme za významný programový krok. Nielen preto, že ide o silný formát, ale aj preto, že sa s novým konceptom a s novým moderátorom opäť dostane bližšie k divákom,“ vyjadrila sa generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
Reláciu prvýkrát uviedli v roku 2007 a rýchlo sa jej podarilo stať obľúbenou reláciou na Slovensku. Napriek sledovanosti ju však v roku 2022 zrušil bývalý riaditeľ Ľuboš Machaj.