dnes 2. februára 2026 o 8:52
Michaela Kedžuchová

VIDEO: „Diabol nosí Pradu 2" má oficiálny trailer. Andy, Emily a Miranda sa opäť stretnú – tentoraz za úplne iných okolností

VIDEO: „Diabol nosí Pradu 2“ má oficiálny trailer. Andy, Emily a Miranda sa opäť stretnú – tentoraz za úplne iných okolností
Dvadsať rokov po uvedení filmu Diabol nosí Pradu, sa Meryl Streep a Anne Hathaway vracajú do sveta vysokej módy a kancelárskych intríg. Pokračovanie dorazí do kín už 1. mája.

Štúdio 20th Century Studios zverejnilo nový trailer k filmu Diabol nosí Pradu 2, ktorý ponúka detailnejší pohľad na pripravované pokračovanie.

Dej filmu Diabol nosí Pradu 2 sa zameria na postavu Mirandy Priestly v podaní Meryl Streep, šéfredaktorky magazínu Runway, ktorá čelí úpadku tlačených médií a snaží sa nájsť svoje miesto v odvetví, ktoré pomaly zaniká.

devil wears prada devil wears prada devil wears prada devil wears prada
Zobraziť galériu
(8)

Priestly sa dostáva do konfliktu s postavou Emily Blunt, jej bývalou asistentkou, ktorá je teraz vplyvnou manažérkou luxusného konglomerátu a disponuje reklamnými rozpočtami, ktoré Miranda zúfalo potrebuje.

V pokračovaní legendárneho filmu z roku 2006 si svoje pôvodné úlohy zopakujú Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms a Tibor Feldman. Novými predstaviteľmi milostných partnerov hlavných hrdiniek budú Kenneth Branagh a Patrick Brammall. K hereckému obsadeniu sa ďalej pridajú Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga a Pauline Chalamet, informuje Variety.

Vo filme sa objavia aj broadwayské hviezdy Helen J. Shen a Conrad Ricamora, ako aj komik Caleb Hearon. Adrian Grenier, ktorý v pôvodnom filme stvárnil Andreinho priateľa Natea, sa v pokračovaní neobjaví.

Réžie sa opäť ujme David Frankel a scenár napíše Aline Brosh McKenna, autorka pôvodného scenára. Producentkou zostáva Wendy Finerman. Výkonnými producentmi budú Michael Bederman, Karen Rosenfelt a Aline Brosh McKenna. Film Diabol nosí Pradu 2 uvedie štúdio 20th Century Studios do kín 1. mája 2026.

