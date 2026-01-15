Tento rok patrí Zoe Saldaña, ktorá prekonala svoju kolegyňu Scarlett Johansson a stala sa tak najziskovejšou herečkou všetkých čias.
Scarlett Johansson už nie je najziskovejšou herečkou všetkých čias. Informovali o tom Euronews. Stala sa ňou jej kolegyňa Zoe Saldaña, ktorej kariéra zaznamenala v poslednom období mimoriadny rast. Rozhodujúcim bol práve úspech tretieho dielu filmovej série Avatar: Oheň a popol, ktorý nedávno prekonal hranicu 1 miliardy dolárov. Vo filme stvárnila hlavnú ženskú postavu Neytiri.
Na svojom Instagrame zverejnila emotívne video, v ktorom poďakovala fanúšikom a režisérom, ktorí v ňu verili a podporovali ju v jej ceste.
Zoe sa dlhodobo objavuje v úspešných filmových projektoch, najmä z produkcie štúdia Marvel, kde si získala obrovskú fanúšikovskú základňu Rok 2025 sa pre herečku stal doslova prelomovým. V marci získala Oscara za vedľajšiu úlohu pre svoj skvelý výkon vo filme Emilia Pérez. Zároveň sa zapísala do histórie ako prvá dominikánsko-americká herečka, ktorá túto prestížnu filmovú cenu získala.