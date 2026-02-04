Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. februára 2026 o 10:00
Čas čítania 1:13

KVÍZ: Ako dobre si pamätáš populárne romantické komédie? Len skutočný znalec trafí 100 %

KVÍZ: Ako dobre si pamätáš populárne romantické komédie? Len skutočný znalec trafí 100 %
Zdroj: Universal Pictures
Tento kvíz poteší všetkých milovníkov romantiky.

Niektoré z týchto filmov formovali naše názory na lásku, na iných sa dokážeme zasmiať aj po rokoch a desiatkach pozretí. Či už si fanúšikom svojskej Bridget, alebo súcitíš s romantickou dušou skúsenej družičky Jane, tento kvíz pohladí tvoje romantické ja.

Mnohé romantické filmy nám ukazujú, že láska môže byť krásna, no zároveň aj náročná a komplikovaná. Nie vždy je jednoduché pochopiť, čo cítime, alebo čo potrebujeme od svojho partnera.

Rovnako ako vo väčšine romantických komédií, aj v reálnom živote sa objavujú momenty, kedy je potrebné prekonať nedorozumenia, nezhody a strachy. 

To, čo vo vzťahu skutočne pomáha, je otvorenosť a úprimná komunikácia. Tieto hodnoty sú kľúčové nielen v romantických príbehoch, ale aj v každodennom živote. A keď príde na prehlbovanie vzájomného porozumenia, niekedy stačí trochu odvahy, ochoty riskovať a hlavne schopnosti počúvať. Aj vtedy, keď nie všetko ide podľa plánu.

Chceš zlepšiť komunikáciu so svojím partnerom alebo sa chcete jednoducho lepšie spoznať? V Refresheri sme si pre teba pripravili skvelú kartovú hru inšpirovanú našou dating šou Menučko, prostredníctvom ktorej môžete s partnerom na jeden večer odložiť rutinu a otestovať svoj flirt a odvahu. Táto hra je zábavná, odvážna a ideálna na date nights, ktoré rozhodne nebudú nudné.

Hru servírujeme v štyroch chodoch:

❤️ Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.

❤️ Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.

❤️ Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?

❤️ Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥

K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórii, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať.
menučko menučko menučko menučko
Zobraziť galériu
(6)
Kúp si hru

Ešte pred tým, ako sa s partnerom pustíte do hry, nezabudnite si spoločne urobiť náš filmový kvíz. Možno vás inšpiruje k sledovanie niektorej z vybraných romantických komédií, ktoré vždy stoja za to.

Kvíz
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš populárne rom-coms?
Kam odletela Margaret Tate, aby sa zoznámila s rodinou Andrewa Paxtona vo filme Návrh (The Proposal)?
Zdroj: Touchstone Pictures
1 10
Kam odletela Margaret Tate, aby sa zoznámila s rodinou Andrewa Paxtona vo filme Návrh (The Proposal)?
mesto Sitka na Alijaške
mesto Appleton vo Wisconsine
mesto Richmond vo Virgínii
Osudové stretnutie Henryho a Lucy vo filme 50x a stále po prvý raz prebehlo v miestnej kaviarni, kam sa Henry dostal úplnou náhodou. Spomenieš si na jej názov?
Zdroj: Sony Pictures Releasing
2 10
Osudové stretnutie Henryho a Lucy vo filme 50x a stále po prvý raz prebehlo v miestnej kaviarni, kam sa Henry dostal úplnou náhodou. Spomenieš si na jej názov?
Aloha Eats
The Hukilau Cafe
Hawaiian Sunset
V akom dopravnom prostriedku prebieha prvé stretnutie Harryho a Sally, ktorí spolu diskutujú o priateľstve medzi mužom a ženou?
Zdroj: Columbia Pictures / Keď Harry stretol Sally
3 10
V akom dopravnom prostriedku prebieha prvé stretnutie Harryho a Sally, ktorí spolu diskutujú o priateľstve medzi mužom a ženou?
v lietadle
vo vlaku
v aute
V jednej z prvých scén filmu Pretty Woman sa Vivian dohaduje s Edwardom na sume za spoločne strávený týždeň. Na akom čísle sa dvojica nakoniec zhodne?
Zdroj: Buena Vista Pictures Distribution
4 10
V jednej z prvých scén filmu Pretty Woman sa Vivian dohaduje s Edwardom na sume za spoločne strávený týždeň. Na akom čísle sa dvojica nakoniec zhodne?
5 000 dolárov
3 000 dolárov
2 000 dolárov
Vo filme Denník Bridget Jones môžeme sledovať hned dva romantické vzťahy v živote hlavnej hrdinky. Jedným z osudových mužov je Daniel Cleaver, druhým Mark...
Zdroj: Universal Pictures
5 10
Vo filme Denník Bridget Jones môžeme sledovať hned dva romantické vzťahy v živote hlavnej hrdinky. Jedným z osudových mužov je Daniel Cleaver, druhým Mark...
Darcy
Fever
Dancy
Spomenieš si, kde sa prvý raz stretli William a Anna z komédie Notting Hill?
Zdroj: Universal Pictures / Nothing Hill
6 10
Spomenieš si, kde sa prvý raz stretli William a Anna z komédie Notting Hill?
na vlakovej stanici
v kníhkupectve
pred trafikou
Jamie a Dylan, okolo ktorých sa točí celý dej filmu Friends with Benefits sa zoznámia vďaka práci. Vieš, s akou ponukou ho Jamie oslovila?
Zdroj: Sony Pictures Releasing / Friends With Benefits
7 10
Jamie a Dylan, okolo ktorých sa točí celý dej filmu Friends with Benefits sa zoznámia vďaka práci. Vieš, s akou ponukou ho Jamie oslovila?
investovanie
práca v médiách
finančné poradenstvo
V komédii Skús ma rozosmiať nastalo niekoľko nečakaných zvratov. V ktorej scéne sa Katherine omylom preriekla o svojich deťoch?
Zdroj: Sony Pictures Releasing / Skús ma rozosmiať
8 10
V komédii Skús ma rozosmiať nastalo niekoľko nečakaných zvratov. V ktorej scéne sa Katherine omylom preriekla o svojich deťoch?
v reštaurácii počas spoločnej večere
keď jej zavolala dcéra
keď musela ísť do nemocnice za synom
Po tom, ako strávi Tom 500 dní so Summer, takmer zanevrie na lásku. Všetko však zmení posledný rozhovor so Summer na ich obľúbenom mieste. Pamätáš sa, kde sa dvojica naposledy rozlúčila?
Zdroj: Fox Searchlight Pictures
9 10
Po tom, ako strávi Tom 500 dní so Summer, takmer zanevrie na lásku. Všetko však zmení posledný rozhovor so Summer na ich obľúbenom mieste. Pamätáš sa, kde sa dvojica naposledy rozlúčila?
v parku
v lese
na stanici
Čo bolo zdrojom prvotného konfliktu medzi profesionálnou družičkou Jane z filmu 27 šiat novinárom Kevinom?
Zdroj: Twentieth Century Fox
10 10
Čo bolo zdrojom prvotného konfliktu medzi profesionálnou družičkou Jane z filmu 27 šiat novinárom Kevinom?
Kevin jej neotvoril dvere na taxíku
Kevin považoval manželstvo za zbytočné
Jane ho pristihla pri nevere
Vyhodnotiť kvíz
