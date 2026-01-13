Historické centrum na chvíľu ovládol bežkár, ktorý sa rozhodol zdolať Radničné námestie na lyžiach.
Nečakaný zimný moment zachytila miestna obyvateľka Maca, ktorá zdieľala video z Radničného námestia. Na videu vidieť, ako muž ladne kĺže po námestí a zároveň baví okoloidúcich.
Celá situácia sa odohrala v pondelok večer a ukazuje, že aj v meste s bohatou históriou sa dá nájsť miesto pre trochu zimnej zábavy. Kto vie, možno sme práve svedkami nového bardejovského športového trendu: bežky medzi historickými budovami.
