dnes 15. januára 2026 o 12:29
Čas čítania 2:06
Zdenka Hvolková

VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera

VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
Zdroj: Instagram/@taydalazen
Pokojná dovolenka sa v sekunde zmenila na boj o vyslobodenie.

Dovolenka v raji sa premenila na desivý zážitok. Tridsaťšesťročnú brazílsku právničku a surferku Tayane Dalazenovú počas šnorchlovania v mori pri súostroví Fernando de Noronha napadol žralok fúzatý. Moment, ktorý vyzerá ako scéna z filmu, zachytila kamera a video sa rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach, informuje portál O Globo.

Na zázname je vidieť, ako Dalazenovú v plytkej vode obkolesujú žraloky. Jeden z nich však náhle zmení smer, pripláva k žene a zahryzne sa jej do stehna. Nasledujú dramatické sekundy, počas ktorých sa zúfalo snaží vyslobodiť zo zovretia čeľustí. Žralok ju pustí až po tom, čo zasiahne sprievodca, ktorý predátora udrel.

@folhadepernambuco INCIDENTE COM TUBARÃO 🦈 Um novo vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento exato em que a advogada Tayane Dalazen, de 36 anos, é mordida por um tubarão-lixa durante um mergulho em Fernando de Noronha, em Pernambuco. 🎥 As imagens foram registradas pelo condutor de visitantes Filipe DiCaprio (@filipe_dicaprio). No vídeo, é possível ver diversos tubarões circulando enquanto a turista desce para um mergulho de apneia. 👉 Segundos depois, um dos animais se aproxima e morde a perna de Tayane. As imagens chamam atenção pela proximidade entre os turistas e os tubarões, além da quantidade de animais concentrados no local. 🤳 Outra gravação compartilhada pela turista mostra um condutor de visitantes atingindo um dos tubarões com uma câmera um pouco antes. 🤿 O mergulho ocorreu na sexta-feira (9), em frente à Associação de Pescadores, área bastante procurada por turistas justamente pela presença frequente de tubarões. 🚤 Tayane estava acompanhada de duas amigas e do guia de turismo Erivaldo Alves da Silva, conhecido como Nego Noronha. Após a mordida, a turista recebeu ajuda do guia e de pescadores que estavam em embarcações próximas. 🏥 A limpeza inicial do ferimento foi feita ainda no local por uma amiga de Tayane. Em seguida, a advogada foi levada ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico e teve alta, segundo a Administração de Fernando de Noronha. 🔍 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou que abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente, incluindo as condutas registradas em vídeo. #fernandodenoronha #noronha #tubarão #pernambuco ♬ som original - Folha de Pernambuco
„Cítila som, ako ma ťahá za nohu. Myslela som si, že sa ho nemôžem ani dotknúť, lebo by ma roztrhal,“ opísala desivý moment Dalazenová. Dodala, že sprievodca zasiahol v poslednej chvíli a zabránil vážnejším následkom.

Zranenú turistku následne previezli do nemocnice, kde jej rany okamžite ošetrili a zašili. Hoci zranenie pôsobilo na prvý pohľad dramaticky, zuby žraloka našťastie minuli tepnu a žiadna z rán nebola život ohrozujúca. Lekári jej podali antibiotiká a vakcínu proti tetanu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Tayane Cachoeira Dalazen (@taydalazen)

Útok bol o to prekvapivejší, že žraloky fúzaté sú známe ako mierumilovné a na ľudí zaútočia len vo výnimočných prípadoch. Žijú v plytkých vodách, kde sa živia najmä menšími rybami, chobotnicami či homármi. Plávanie s nimi patrí v tejto oblasti medzi obľúbené turistické atrakcie.

Samotná Dalazenová sa na incident pozerá s nadhľadom. Pripomína, že ľudia vstúpili do prirodzeného biotopu divých zvierat. „Nebolo to úmyselné. Bola to nehoda,“ uviedla a so štipkou humoru dodala, že zo zážitku jej zostane „žraločia jazva“, na ktorú bude mať celý život spomienku.

CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS
