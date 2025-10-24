Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 24. októbra 2025 o 14:33
Čas čítania 1:24
Zdenka Hvolková

Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov

Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
Zdroj: CS2
Digitálna ekonomika Counter-Strike 2 zažíva obrovský otras. Po poslednej aktualizácii od spoločnosti Valve sa hodnota trhu so skinmi prepadla o 1,8 miliardy dolárov.

Valve 23. októbra predstavilo zmenu, ktorá rozhnevala početnú väčšinu hráčskej komunity. Umožňuje totiž vymeniť päť Covert skinov (najvyššej rarity) za nôž alebo rukavice, teda predmety, ktoré boli doteraz extrémne vzácne a drahé. Tento nový systém „craftingu“ zásadne narušil rovnováhu trhu, informuje Gamesite.sk.

Nové pravidlá:
5x Covert Skiny (červená rarita) môžu byť vymenené za 1x Zlatý predmet (Nôž alebo Rukavice).
5x StatTrak™ Covert Skiny môžu byť vymenené za 1x StatTrak™ Nôž.

Zatiaľ čo hodnota Covert skinov prudko vzrástla (v niektorých prípadoch až o 67 %), ceny nožov a rukavíc spadli aj o viac ako 40 %. Trh preto zachvátila panika - investori aj bežní hráči začali masovo nakupovať alebo predávať, čo spôsobilo rekordnú volatilitu, informuje Price Empire.

Counter Strike 2
Zdroj: Valve
Prečo ide o problém?

Ako píše portál The Gamer, herné skiny v Counter-Strike predstavujú miliardový biznis, v ktorom sa jednotlivé kúsky predávajú za stovky tisíc až milión dolárov. Nový update však znížil exkluzivitu najdrahších predmetov a z nožov spravil tovar, ktorý si môže „vyrobiť“ prakticky každý.

price empiregrafcounter strike 2
Zdroj: Price Empire

Podľa analytikov to narušilo základný princíp trhu, čiže raritu a dôveru v stabilitu pravidiel. Ako poznamenal bývalý šéf hernej divízie YouTube, Ryan Wyatt, nejde len o pokles cien, ale o stratu dôvery: „Nie je to len o šoku z ponuky. Problém je, že Valve môže jediným rozhodnutím vymazať miliardy z trhovej hodnoty. Dnes je to toto, zajtra môže prísť niečo ešte horšie.“

Kam sa trh vyberie ďalej?

Odborníci predpokladajú, že po úvodnom chaose sa ceny môžu postupne stabilizovať, keď sa prebytok nových nožov vstrebá. Z pôvodného prepadnutia na 4,2 miliardy dolárov sa už trh mierne zotavil, no dôvera hráčov zostáva otrasená.

Zmena, ktorú Valve pravdepodobne zamýšľalo ako oživenie systému, sa napokon ukázala ako „nukleárny zásah“ do ekonomiky Counter-Striku. Ak spoločnosť rýchlo nezadefinuje nový rámec stability, môže prísť o dlhoročných zberateľov aj investorov, ktorí jej trh držali pri živote.

COUNTER STRIKE 2 HRY NAJLEPŠIE HRY
