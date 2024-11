Robbie Williams v srsti opice: Nový film o živote speváka zobrazuje popovú hviezdu v inom svetle

Film oficiálne vyjde 26. decembra vo Veľkej Británii.

Nový film Better Man poskytne unikátny pohľad do zákulisia života a kariéry Robbieho Williamsa, jedného z najikonickejších popových umelcov. S réžiou Michaela Graceyho, ktorý sa preslávil filmom The Greatest Showman, bude projekt zobrazovať nielen jeho hudobný odkaz, ale aj osobnú cestu plnú vzostupov a pádov, informuje Deadline.

Spevák sa spoločne s režisérom dohodol, že popovú hviezdu nebude hrať herec, ale počítačom generovaná opica. Tú stvárňuje pomocou technológie snímania pohybu herec Jonno Davies. „Som Robbie Williams. Som jednou z najväčších popových hviezd na svete. Ale vždy som sa považoval za trocha menej vyspelého,“ hovorí v úvode traileru Williams.

Film pokrýva celé spektrum Williamsovej cesty – od jeho detstva cez členstvo v skupine Take That až po jeho úspechy ako sólového umelca. Film mal premiéru koncom leta na filmovom festivale v Telluride. Oficiálne však vyjde 26. decembra vo Veľkej Británii.