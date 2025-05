Kontroverzný album s názvom CUCK hackeri zverejnili ako pomstu za jeho antisemitské výroky. Nahnevaná skupina nahrala celý projekt na Discord.

Ešte nevydaný album Kanyeho Westa s názvom CUCK unikol v plnej verzii. Za „leakom“ údajne stoja hackeri, ktorí podľa všetkého konali na protest proti jeho antisemitickým vyjadreniam.

Album bol najskôr zverejnený na Discorde a rýchlo sa rozšíril na YouTube a ďalších platformách, no neskôr bol kvôli porušeniu autorských práv odstránený. Hackeri zároveň vo svojom vyhlásení odsúdili Kanyeho za šírenie fašizmu a nenávisti a uviedli, že všetky získané peniaze venovali Múzeu holokaustu v USA, informuje HipHopDX.

Kanyeho album viacerí označujú za kontroverzný. Najmä kvôli tomu, že je sprevádzaný výrazným vizuálnym motívom, ktorý zahŕňa členov Ku Klux Klanu, čo mu sťažuje oficiálne šírenie. Kanye zároveň vydal aj singel s názvom Heil Hitler, ktorý bol však z platformy stiahnutý do 24 hodín kvôli kontroverznému obsahu. Ten je však súčasťou jeho albumu WW3, takže je zjavné, že hackerom sa podarilo leaknúť viacero jeho rozrobených projektov.

Skladba obsahuje Kanyeho verše, v ktorých tvrdí, že mu nie je dovolené vidieť svoje štyri deti. V texte používa veľmi nekorektný, citlivý a kontroverzný jazyk a netají sa ani tým, že oslavuje Hitlera.

Nigga HEIL HITLER from (Kanye West) Ye pic.twitter.com/EBlNZKYlE6 — Luc (@lucgrosek) May 16, 2025

Raper kritizoval odstránenie skladby a poukázal na údajné dvojité štandardy streamovacích služieb, pričom spomenul kontroverznú pieseň Randyho Newmana Rednecks, ktorá obsahuje časté použitie rasistického výrazu, no zostáva dostupná. Rovnako fanúšikovia poukazujú na ďalšie kontroverzné skladby, napríklad Woman is the Nigger of the World od Johna Lennona.

Medzi uniknutými skladbami z albumu sa nachádza aj song s názvom UNCLE. Tá vyvolala dohady o spojení s Kanyeho manželkou Biancou Censori. Kanye však tieto špekulácie odmietol: „UNCLE nie je na albume CUCK a nie je o mojej manželke,“ povedal na X. Pieseň rozpráva príbeh ženy zapojenej do sexuálnej práce po zneužívaní, no s Biancou to vraj nemá nič spoločné.