Kanye West zverejnil cover a tracklist nového albumu. Názvy trackov naznačujú podporu Diddyho aj Hitlera

Album s názvom WW3 by mal vyjsť v noci zo štvrtka na piatok.

Raper sa v poslednom čase opäť viac vyjadruje k politike a spoločenským otázkam. Podčiarkuje to aj svojím najnovším albumom WW3, ktorého názov v preklade znamená tretia svetová vojna.

Na coveri by podľa všetkého mali byť dve osoby v bielom a červenom rúchu so špicatými kapucňami, ktoré sú spájané s Ku Klux Klanom (KKK), americkou rasistickou organizáciou. Zrejme ide o ženu a muža a ich svadbu v štýle KKK. Album by podľa známej instagramovej stránky Rap mal vyjsť v noci zo štvrtku na piatok.

Tracklist naznačuje, že sa bude vyjadrovať k rôznym kontroverzným témam. Na albume nájdeš až 11 skladieb. Ich názvy raper zverejnil na sociálnej sieti X. Medzi kontroverzné pomenovania trackov patrí napríklad Free Diddy, H*il Hitler či Hitler, Ye and Jesus. Jedna zo skladieb s názvom Bianca by zrejme mala byť venovaná jeho súčasnej manželke Biance Censori.

Zdroj: X/ @ye

Prvý track z albumu WW3 už zverejnil. Na feate má hudobníka Dava Bluntsa. V tracku popiera podobnosť s Hitlerom a vyjadruje sa ku kontroverzným témam, o ktorých v poslednom čase písal na sociálnych sieťach.

They sayin' I'm actin' like Hitler.

But how am I actin' like Hitler?

When I am a f**king ni**er.

Kanye zaujal v posledných dňoch aj svojím outfitom, ktorý si obliekol do rozhovoru s DJom Akademiksom. Na krku mal hákový kríž a čierny habit podobný tým, ktoré používa rasistické hnutie KKK. S kontroverzným oblečením bol aj konfrontovaný, no hlavu si z nej nerobil. Na otázku, či si ho musel obliecť, odpovedal, že si ho chcel obliecť už deň predtým, no mal obavy, že by ho ľudia súdili a poslali ho do nemocnice.