Ideš na Pohodu, Sziget alebo Colours of Ostrava a nechceš spať v stane? Máme pre teba TIPY na ubytovanie

Letné festivaly rad za radom odhaľujú mená svojich lineupov, čo znamená, že sa míňajú nielen lístky, ale aj dostupnosť ubytovaní v okolí. Ak túžiš ísť na Sziget, Colours of Ostrava či Pohodu, no netúžiš byť v stane, našli sme pre teba tipy na apartmány a hotely.

Ber na vedomie, že počas spomínaných festivalov sú ubytovania o niečo drahšie. Cena a dostupnosť ubytovaní je aktuálna v čase písania článku.

Sziget Festival

📅 6. 8. – 11. 8. 2025

📍ostrov Óbuda (Budapešť)

🎫od 75 €



Jeden z najväčších multižánrových európskych festivalov si pripravil poriadnu nádielku známych umelcov. Mená ako Chapell Roan, ANYMA, Charli xcx, Kiss of Life, Nelly Furtado, 999999999 a mnoho iných roztancujú budapeštiansky ostrov Óbuda už o štyri mesiace.

Amber Gardenview Studios Downtown

od 111 € na noc počas trvania festivalu (pre dve osoby)

Ubytovanie sa nachádza v centre Budapešti a len 350 metrov od brehu Dunaja. Apartmány sú vybavené kuchyňou, TV, Wi-Fi, klimatizáciou, plus v cene máš zahrnutú posteľnú bielizeň a uteráky. V prípade neskoršieho odchodu alebo skoršieho príchodu môžeš využiť úschovňu batožiny. Hostia, ktorí sa tu ubytovali, ocenili tichú štvrť, čistotu, priestrannosť a personál.

Na Sziget sa dostaneš 20 minút autom a približne 50 minút verejnou dopravou.

Inner Garden Budapest

od 132 € na noc počas trvania festivalu (pre dve osoby)

Ubytovanie Inner Garden Budapest má všetko, čo unavený festivalový návštevník potrebuje. Ponúka spálňu, vybavenú kuchyňu, kúpeľňu, Wi-Fi, záhradu a balkón. Od festivalového ostrova ťa delí 17 minút autom a približne hodina metrom/autobusom. Ak budeš chcieť preskúmať okolie ubytovania, môžeš navštíviť Námestie hrdinov či Margaret Island Japanese Garden.

Premium Apartments

od 98 € na noc počas trvania festivalu (pre dve osoby)

Priestranný apartmán má spálňu, kuchyňu, kúpeľňu a balkón. Ubytovanie má aj vlastné parkovisko, avšak to je za príplatok. Ráno určite oceníš raňajky formou bufetu, prípadne jedlá z ponuky à la carte. V kaviarni Premium si zase vychutnáš kávu, nealkoholické nápoje, koláče a záviny. Hostia, ktorí sa tu ubytovali v páre, veľmi ocenili toto ubytovanie a ohodnotili ho na 8,5.

Ostrov Óbuda je od ubytovania vzdialený 14 minút autom a 50 minút verejnou dopravou.

Colours of Ostrava

📅 16. 7. 2025 – 19. 7. 2025

📍Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

🎫od 119 €



Naši bratia Česi si pripravili pre festivalových nadšencov poriadnu nádielku mien, ako napríklad Sting, Iggy Pop, Justice, The Chainsmokers alebo ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U. Colours of Ostrava sa odohráva v priestoroch železiarní, ktoré poskytujú nielen netradičné industriálne priestory, ale aj extra tieň pred horúčavami.

Ubytovaní Stračena

od 180 € na noc počas trvania festivalu (pre dve osoby)

Hostia ocenili na tomto ubytovaní čistotu, vybavenú kuchyňu, kúpeľňu, priestranné izby a tichú lokalitu – takže si užiješ potrebný ničím nerušený spánok. Okrem iného sa tu podávajú kontinentálne raňajky alebo vegetariánske raňajky. Plus, má bezplatné parkovisko.

Z ubytovania sa na Colours of Ostrava dostaneš za 21 minút autom a približne 55 minút verejnou dopravou.

Hotel Rada

od 160 € na noc počas trvania festivalu (pre dve osoby)

Klasické hotelové izby majú všetky základné potreby, ktoré ako vyčerpaný festivalový nadšenec oceníš – posteľ s čistou bielizňou, kúpeľňu, klimatizáciu, Wi-Fi a súkromie. Ak budeš cestovať do Ostravy vlakom, tento hotel sa nachádza 4 minúty chôdze od hlavnej železničnej stanice.

Výhodou ubytovania je aj jeho vzdialenosť od festivalu. Na Colours of Ostrava sa dostaneš za 10 minút autom a 25 minút verejnou dopravou.

Hotel Paradise

od 56 € na noc počas trvania festivalu (pre dve osoby)

Ubytovanie Hotel Paradise sa nachádza 3,3 kilometra od miesta Národná kultúrna pamiatka Dolní oblast Vítkovice a 4,4 km od miesta Hlavná železničná stanica Ostrava. Izby sú vybavené šatníkom, TV, kúpeľňou, uterákmi, bielizňou a chladničkou. K dispozícii máš aj Wi-Fi a súkromné parkovisko.

Do areálu festivalu sa dostaneš 8 minút autom a 25 minút verejnou dopravou.

Pohoda Festival

📅 10. 7. – 12. 7. 2025

📍Letisko Trenčín

🎫150 €

Pohoda festival si aj tento rok pripravil naozaj brutálne zahraničné mená, ktoré rozhodne prilákajú do Trenčína ľudí z rôznych kútov sveta. Umelcov ako Massive Attack, Queens of the Stone Age, Iggy Pop, Ferg či Ashnikko snáď ani nemusíme predstavovať. No najväčší slovenský festival nie je len o hudobných umelcoch, ale aj zaujímavých prednáškach, workshopoch či divadelných vystúpeniach.

Dostupných ubytovaní v Trenčíne a okolí počas festivalu je naozaj málo, preto ber na vedomie cenu a vzdialenosť.

Hotel Vila Anna

od 259 € na noc počas trvania festivalu (pre dve osoby)

Hotel Vila Anna sa nachádza v centre Trenčianskych Teplíc. Jeho izby sú vybavené klimatizáciou, káblovou TV a obývacím priestorom. Ak budeš mať pocit, že potrebuješ extra dávku relaxu, v hoteli nájdeš vírivku, saunu alebo si môžeš vyžiadať masáže či kozmetické procedúry. Plus, v cene máš zahrnuté aj raňajky. Hotel je vzdialený od festivalu približne 23 minút autom a hodinu autobusom.

Penzión pod Strážovom

od 66 € na noc počas trvania festivalu (pre dve osoby)

Našli sme takýto penzión, ktorý sa nachádza v dedine Pružina a ponúka útulné izby, bezplatné súkromné parkovisko, záhradu, terasu a bar. Izby sú vybavené Wi-Fi, kúpeľňou a bezplatnými toaletnými potrebami. Určite oceníš aj raňajky, ktoré sa tu podávajú formou bufetu. Hostia, ktorí sa tu ubytovali, ocenili priestranné izby, čistotu, personál a jedlo.

Pružina sa nachádza trošku ďalej od Trenčína, preto odporúčame presúvať sa na festival vlastným autom alebo taxíkom – 36 minút.

Ubytovňa Dorm Residences Dubnica

od 51 € na noc počas trvania festivalu (pre dve osoby)

Ak je tvojou prioritou iba posteľ a sprcha, skús toto low-budget ubytovanie. Okrem iného tu nájdeš balkón, TV, chladničku, uteráky, čistú posteľnú bielizeň a súkromné parkovisko. Na Pohodu sa dostaneš za 16 minút autom a hodinu verejnou dopravou.

Na trenčianske letisko sa dostaneš 16 minút autom a približne hodinu verejnou dopravou.