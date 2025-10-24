Tento desivý prequel od HBO zo sveta Stephena Kinga sa vracia do roku 1962 a sleduje pôvod vražednej, meniacej sa bytosti známej ako klaun Pennywise. Čo na novinku hovoria kritici?
Posledné filmové adaptácie Kingovho románu IT si v kinách zarobili dokopy cez miliardu dolárov a zapísali sa do histórie ako jedny z najúspešnejších hororov pre dospelých. Niet divu, že Warner Bros. sa chceli k tejto téme rýchlo vrátiť, čo nakoniec viedlo k vzniku prequelového seriálu IT: Welcome to Derry, zasadeného do 60. rokov, ktorý rozpráva o pôvode desivého klauna Pennywise a temnej histórii mesta Derry.
Novinka sleduje skupinu mladých priateľov, ktorých životy sa prepletajú, keď odhaľujú temné tajomstvá skryté pod zdanlivo obyčajným povrchom mestečka Derry – tajomstvá spojené s cyklom teroru, ktorý sužuje mesto po generácie. Seriál kombinuje drámu o dospievaní s nadprirodzeným hororom a skúma, ako strach a trauma zapustili korene dávno pred udalosťami románu IT.
Čo hovoria prví kritici a kritičky?
V čase písania má seriál na serveri Rotten Tomatoes 79 percent pozitívnych recenzií, na Metacritic však svieti priemerné hodnotenie len 56 percent. Znamená to, že ohlasy zatiaľ nie sú nič moc, ale poďme sa pozrieť, čo konkrétne ľuďom na seriáli vadí.
Mnohí oceňujú, že seriál rozširuje príbehovú líniu pôvodného diela a okrem reálnych strachov sa zameriava aj na nadprirodzený horor. Niektorí tvrdia, že seriál ponúka viac strašidelných momentov ako filmy. Často sa však objavujú sťažnosti, že seriál sa snaží žonglovať s príliš mnohými postavami a dejovými líniami, čo vedie k nedostatku hĺbky pri jednotlivých častiach.
Niektorí majú pocit, že prostredie a svet, ktorý je tu vytvorený, sú síce vizuálne pôsobivé, ale zároveň prázdne: „Derry pôsobí príliš často ako jedna z tých hollywoodskych kulís: všetky fasády vyzerajú dobre, ale nič za nimi nie je,“ píše sa v jednej z recenzií.
V tejto chvíli sa tak zdá, že zatiaľ čo fanúšikovia a fanúšičky predlohy by mali byť s novým seriálom spokojní, pretože sa budú môcť ponoriť o niečo hlbšie do mytológie sveta stvoreného Stephenom Kingom, pre milovníkov obyčajných hororov môže IT: Welcome to Derry chýbať zásadná hĺbka a presah, ktorý by im umožnil si nový projekt od HBO Max viac užiť.
Premiéra seriálu je každopádne v pláne už tento pondelok 27. októbra na streamovacej službe HBO Max.