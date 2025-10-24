Kategórie
dnes 24. októbra 2025 o 8:55
Čas čítania 1:22
Anna-Marie Vondráková

Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia

Centrum pre vedu na University of California (UCLA) v stredu zverejnilo svoju výročnú správu Teens & Screens, ktorá zhŕňa výsledky prieskumu zameraného na mladých ľudí a ich konzumáciu obsahu.

Štúdia sa venovala 1 500 Američanom a Američankám vo veku od 10 do 24 rokov, skúmajúc ich návyky a preferencie v oblasti konzumácie médií, informuje portál Variety. Je teda dôležité pri interpretácii výsledkov brať do úvahy, že respondenti pochádzajú zo Spojených štátov, a nie z Európy alebo Slovenska.

Ak však správu zovšeobecníme na celú generáciu Z, dozvieme sa napríklad, že má výraznú preferenciu pre animované filmy. Percento tínedžerov, ktorí uprednostňujú animovaný obsah pred hranými filmami, vzrástlo z minuloročných 42 percent na tohtoročných 48,5 percenta. A nejde iba o mladších tínedžerov. Takmer 48 percent respondentov vo veku 19 až 24 rokov tiež preferuje animované filmy.

Viac ako 60 percent opýtaných uviedlo, že by chceli vidieť romantické vzťahy zobrazené viac ako priateľstvo medzi partnermi než ako sexuálny vzťah. Dokonca 48,4 percenta z nich uviedlo, že v televízii a filmoch je príliš veľa sexu a sexuálneho obsahu. Toxické vzťahy a milostné trojuholníky sa tiež ocitli medzi najmenej zaujímavými témami pre mladých divákov.

Viac bežného života

Naopak bežné témy, ako je priateľstvo, sú pre Gen Z na obrazovkách lákavé. Konkrétne 59,7 percenta respondentov uviedlo, že chcú vidieť viac obsahu, kde je priateľstvo ústrednou témou, a 54,1 percenta uviedlo, že chcú vidieť zobrazenie postáv, ktoré v danej chvíli nemajú záujem o romantické vzťahy.

Celkom 32 percent respondentov a respondentiek následne oznámilo, že na obrazovke najviac túžia vidieť príbehy, s ktorými sa môžu stotožniť. Jednoducho povedané, chcú sledovať príbehy o ľuďoch, ktorí žijú podobný život ako oni.

sex
Zdroj: Sex Cowboys

Zdá sa tiež, že mládež viac priťahujú tradičné médiá, než si väčšina z nás myslí. Podľa štúdie 53 percent mladých Američanov diskutuje s priateľmi viac o filmoch a televíznych programoch než o obsahu, ktorý sledujú na sociálnych médiách. Zároveň ale takmer 80 percent respondentov uviedlo, že niekedy, väčšinou alebo vždy sledujú televízne programy a filmy na YouTube alebo TikToku namiesto televízie alebo kín.

Tvorcovia prieskumu sa tiež pýtali respondentov a respondentky na ich obľúbený program. Najviac hlasov získal seriál Stranger Things, v závese skončili Wednesday, Spongebob Squarepants, Spider-Man či The Vampire Diaries alebo The Summer I Turned Pretty.

SEXUALITA
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
včera o 17:00
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
včera o 07:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
pred 3 dňami
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
pred 2 dňami
