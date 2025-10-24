Centrum pre vedu na University of California (UCLA) v stredu zverejnilo svoju výročnú správu Teens & Screens, ktorá zhŕňa výsledky prieskumu zameraného na mladých ľudí a ich konzumáciu obsahu.
Štúdia sa venovala 1 500 Američanom a Američankám vo veku od 10 do 24 rokov, skúmajúc ich návyky a preferencie v oblasti konzumácie médií, informuje portál Variety. Je teda dôležité pri interpretácii výsledkov brať do úvahy, že respondenti pochádzajú zo Spojených štátov, a nie z Európy alebo Slovenska.
Ak však správu zovšeobecníme na celú generáciu Z, dozvieme sa napríklad, že má výraznú preferenciu pre animované filmy. Percento tínedžerov, ktorí uprednostňujú animovaný obsah pred hranými filmami, vzrástlo z minuloročných 42 percent na tohtoročných 48,5 percenta. A nejde iba o mladších tínedžerov. Takmer 48 percent respondentov vo veku 19 až 24 rokov tiež preferuje animované filmy.
Viac ako 60 percent opýtaných uviedlo, že by chceli vidieť romantické vzťahy zobrazené viac ako priateľstvo medzi partnermi než ako sexuálny vzťah. Dokonca 48,4 percenta z nich uviedlo, že v televízii a filmoch je príliš veľa sexu a sexuálneho obsahu. Toxické vzťahy a milostné trojuholníky sa tiež ocitli medzi najmenej zaujímavými témami pre mladých divákov.
Viac bežného života
Naopak bežné témy, ako je priateľstvo, sú pre Gen Z na obrazovkách lákavé. Konkrétne 59,7 percenta respondentov uviedlo, že chcú vidieť viac obsahu, kde je priateľstvo ústrednou témou, a 54,1 percenta uviedlo, že chcú vidieť zobrazenie postáv, ktoré v danej chvíli nemajú záujem o romantické vzťahy.
Celkom 32 percent respondentov a respondentiek následne oznámilo, že na obrazovke najviac túžia vidieť príbehy, s ktorými sa môžu stotožniť. Jednoducho povedané, chcú sledovať príbehy o ľuďoch, ktorí žijú podobný život ako oni.
Zdá sa tiež, že mládež viac priťahujú tradičné médiá, než si väčšina z nás myslí. Podľa štúdie 53 percent mladých Američanov diskutuje s priateľmi viac o filmoch a televíznych programoch než o obsahu, ktorý sledujú na sociálnych médiách. Zároveň ale takmer 80 percent respondentov uviedlo, že niekedy, väčšinou alebo vždy sledujú televízne programy a filmy na YouTube alebo TikToku namiesto televízie alebo kín.
Tvorcovia prieskumu sa tiež pýtali respondentov a respondentky na ich obľúbený program. Najviac hlasov získal seriál Stranger Things, v závese skončili Wednesday, Spongebob Squarepants, Spider-Man či The Vampire Diaries alebo The Summer I Turned Pretty.