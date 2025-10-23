Klenot z 50. rokov minulého storočia sa stal hviezdou aukcie a dokázal, že pravý štýl nestarne.
Počas víkendovej aukcie Monaco Legend predali jeden z najvzácnejších modelov hodiniek na svete – Rolex s referenčným číslom 6062 v zlatom vyhotovení. Cena predstavuje ťažko uveriteľných 6,2 milióna dolárov, čo je v prepočte približne 5,3 milióna eur. Ide tak o tretie najdrahšie hodinky od švajčiarskej značky, ktoré sa predali na aukcii.
Rekordom zostáva osobný model Rolex Daytona „Paul Newman“, ktorý v roku 2017 predala aukčná sieň Phillips za 17,75 milióna dolárov. Druhé miesto patrí jedinečnému štýlu Rolex Daytona „Rainbow“, ktorý predala aukčná sieň Phillips za približne 5,5 milióna eur minulý rok.
Výsledná cena stanovila tiež rekord pre tento model a prekonala slávne hodinky Rolex „Bao Dai“, ktoré boli vyrobené na špeciálnu objednávku pre posledného cisára Vietnamu.
Výnimočný model z roku 1953 je vyrobený z 18-karátového žltého zlata a má odolné puzdro „Oyster“, čo bolo v čase predstavenia veľké technologické prekvapenie, ktoré posunulo značku Rolex vpred. Hodinky ukazujú okrem času tiež fázy mesiaca, dátum a deň.
Spomedzi všetkých hodiniek Rolex je model s referenčným číslom 6062 jedným z najvzácnejších, keďže značka vyrobila len približne 350 kusov. Verzia s čiernym ciferníkom a diamantovými značkami je medzi zberateľmi doslova legendou. Čerstvo predaný štýl má spomínanú kombináciu, a preto bol na aukcii veľmi žiadaný.
Model Rolex ref. 6062 má zaujímavú históriu, keď bol už súčasťou viacerých aukcií – napríklad v roku 2006 v Antiquorum Mondani Collection. Hodinky boli dlhé roky v súkromnej zbierke a teraz sa opäť dostali na trh. Vďaka výbornému stavu, pôvodnému zlatému náramku a raritnej konfigurácii boli hlavnou hviezdou prestížnej aukcie Monaco Legend.
Pozri si galériu s detailnými fotografiami modelu Rolex s referenčným číslom 6062 z 18-karátového zlata s diamantmi aj zložitou komplikáciou, ktorá zobrazuje fázy mesiaca.
Rolex je švajčiarska spoločnosť so sídlom v Ženeve, ktorú v roku 1905 založil Hans Wilsdorf spoločne s neskorším švagrom Alfredom Davisom v Londýne pod názvom Wilsdorf and Davis.
Značka má dlhoročnú tradíciu vo výrobe mechanických náramkových hodiniek a v roku 2024 vyrobila 1 176 000 kusov hodiniek s tržbami na úrovni 11,4 miliardy eur pri 32 % podiele na trhu. Medzi ambasádorov Rolex patria napríklad tenisti Roger Federer, Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, herec Leonardo DiCaprio či Zendaya.