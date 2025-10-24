Kategórie
dnes 24. októbra 2025 o 8:08
Čas čítania 0:34
Michaela Kedžuchová

Luca Brassi a Raphael navarili nový nelegálne dobrý hit „PROBLEMA“. Opisujú v ňom odvrátenú stránku svojho života

Luca Brassi a Raphael navarili nový nelegálne dobrý hit „PROBLEMA“. Opisujú v ňom odvrátenú stránku svojho života
Zdroj: Youtube / Geptor
Raphael a Luca Brassi sa predviedli v tvrdom beate, ktorý ti bude hrať v hlave celý deň.

Chalani nový track vydali pod Geptor Records, čo je nový label, v ktorom sú zatiaľ Raphael a Šmolki z 13K. O videoklip k songu „PROBLEMA“ sa postaral tatér crimeink a kreatívec 2001.


V klipe so surovou, no prepracovanou textúrou Raphael ukazuje svoj život – od gymu a dobrého jedla až po menej legálne aktivity, ktoré sú aj podkladom pre tento song.

Chcú ma k**vy,
chcú ma, chcú ma pandle,
máme good sh*t 
kamene jak vandle (?)

Raphael s talianskym pôvodom, sa už v minulosti spojil s čestným zástupcom Srbov na Slovensku – Lucom, a to na trackoch ako „Ambície“ či „RBTK“ od Separa.

A spraviť problém
pre nás neni problema
robím, čo chcem,
a kedy to chcem ja.

Luca a Raphael opäť prinášajú na scénu tvrdý rap, ktorý sa môže rovnať ich kolegom z Česka, ako je napríklad PTK či Hard Rico, s ktorým taktiež v minulosti spolupracovali.

LUCA BRASSI10X RAP SLOVENSKÝ RAP
