Praha sa zmenila na filmový set kvôli novej minisérii The Age of Innocence. Ide o adaptáciu slávneho románu americkej spisovateľky Edith Wharton.
Za osemdielnou minisériou stojí britská scenáristka a producentka Emma Frost, známa historickými drámami ako The White Queen alebo Jamaica Inn. Réžie sa ujme Shannon Murphy, ktorá natočila oceňovaný film Babyteeth.
Na nakrúcaní sa bude podieľať aj česká produkčná spoločnosť Stillking Films, ktorá má za sebou spoluprácu na hollywoodskych hitoch ako Spider-Man: Far From Home alebo The Gray Man.
Láska a spoločenské tabu
The Age of Innocence rozpráva príbeh newyorského právnika Newlanda Archera, ktorý je zasnúbený s mladou a nevinnou May, no do jeho života vstúpi jej sesternica Ellen. Medzi trojicou sa rozvíja napätý milostný trojuholník, ktorý odhaľuje hlboký konflikt medzi túžbou, povinnosťou a spoločenskými očakávaniami.
Román Edith Wharton získal v roku 1921 Pulitzerovu cenu za literatúru. Bola to prvá kniha napísaná ženou, ktorá toto ocenenie získala. V roku 1993 ju do filmu adaptoval Martin Scorsese s Danielom Day-Lewisom, Michelle Pfeiffer a Winonou Ryder.
Herecké obsadenie sľubuje silné výkony
V novej netflixovej verzii sa v hlavných úlohách predstavia Ben Radcliffe (The Wheel of Time, Masters of the Air) ako Newland Archer, Camila Morrone (Daisy Jones & The Six) ako Ellen Olenska, Kristine Froseth (The Buccaneers) ako May Welland a Margo Martindale (The Americans, Cocaine Bear) ako matriarcha Mrs. Manson-Mingott.
Kedy sa séria objaví na Netflixe?
Natáčanie začne teraz na jeseň a potrvá niekoľko mesiacov. Prvé zábery sa už majú točiť v pražskom centre a v okolí Žatca, ktorý poslúži ako kulisa menších mestských scén.
Dátum premiéry zatiaľ Netflix oficiálne neoznámil, ale očakáva sa, že The Age of Innocence dorazí na platformu v roku 2027. Miniséria sľubuje nielen množstvo honosných plesov, korzetov a krištáľových lustrov, ale aj hlboký príbeh o slobode, túžbe a odvahe žiť podľa seba.