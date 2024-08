Herec, ktorého Marvel vyhodil, sa sťažuje na návrat Roberta Downeyho Jr. do Avengerov. „Ja som takúto príležitosť nedostal!“

Jonathan Majors alias Kang z Ant-Mana a Lokiho si svoju úlohu v Marveli nezopakuje kvôli osobným problémom. V ďalších Avengers ho nahradil Robert Downey Jr.

Ďalší Avengers sa pomaly, ale isto blížia. Zloduch Kang the Conqueror sa v nich však neobjaví. Pôvodne mal jeho príbeh pokračovať, ale herca medzičasom zatkli za napadnutie a obťažovanie svojej vtedajšej priateľky. Skončil tak na súde a poslali ho na liečenie. Spoločnosť Disney sa rozhodla urobiť razantný krok voči jeho činu a herca vyhodila, rovnako ako jeho agenta.



Marvel tak musel svoje plány prepracovať alebo úplne zmeniť. Z pôvodného filmu Avengers: The Kang Dynasty, ktorý sa už podľa názvu mal zamerať na postavu záporáka Majorsa, sa stal Avengers: Doomsday, v ktorom sa objaví postava Doktora Dooma v podaní megastar Roberta Downeyho Jr., ktorý kedysi stvárňoval rolu Iron Mana. Na Avengers: Doomsday sa môžeš tešiť v máji 2026.



Jonathan Majors po oznámení tejto správy krátko prehovoril pre TMZ o svojich pocitoch: „Zlomilo mi to srdce. Prial by som si, aby to tak nebolo! Milujem Kanga. Doktor Doom je však pôsobivý, uznávam,“ poznamenal s tým, že Downey dostal šancu hrať vo viacerých filmoch Marvelu napriek tomu, že ani on nemá úplne čistý register.

Robert Downey Jr. frajer bol zatknutý doslova za všetko. Zmenil svoj život a stal sa zasraným Iron Manom https://t.co/pHqjDlt9l6 pic.twitter.com/YnJmIA8Dji - kenny jones (@relientkenny) 8. decembra 2022



V roku 1996 bol totiž Downey zatknutý za držbu heroínu, kokaínu a nenabitej zbrane, dostal trojročnú podmienku. V nasledujúcich rokoch čelil mnohým ďalším problémom so zákonom, kvôli ktorým sa niektorí manažéri spoločnosti Marvel obávali obsadiť ho do Iron Mana.



„Myslím, že je spravodlivé povedať, že pán Downey je a bol vítaný s trpezlivosťou, zvedavosťou a láskou... a bolo mu umožnené pracovať a byť kreatívny na tejto úrovni," povedal Majors o tom, ako bol Downeymu umožnený návrat napriek problémom so zákonom. „Ja som takúto príležitosť nedostal.“