dnes 19. septembra 2025 o 18:58
Čas čítania 0:54
Sofia Angušová

Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov

Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
ŠPORT FUTBAL
Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. môže opäť viesť tím z lavičky po tom, čo Disciplinárna komisia SFZ riešila jeho správanie počas zápasu so Žilinou. Tréner dostal len pokarhanie.

Vladimír Weiss st., tréner futbalistov Slovana Bratislava, sa v sobotu opäť vráti na lavičku, keď jeho tím nastúpi v 8. kole Niké ligy proti DAC Dunajská Streda.

Predchádzajúci týždeň sa riešilo jeho správanie počas zápasu siedmeho kola na pôde MŠK Žilina (3 : 3), keď musel sledovať duel len z tribúny.

Počas stretnutia jeho prejavy boli veľmi emotívne a nešetril ani vulgárnymi slovami. Z tribúny boli jeho pokriky počuť až do televízneho vysielania, keďže ho zachytili headsety komentátora Mareka Arpáša a spolukomentátora Erika Jendriška.

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu preto vyhodnotila všetky okolnosti vrátane správ delegátov a rozhodla, že Weiss porušil Etický kódex SFZ, no nešlo o závažné koučovanie ani porušenie výkonu sankcie. Trénerovi udelili iba pokarhanie.

Slovan však bude musieť zaplatiť pokutu za hrubé nešportové správanie svojich fanúšikov počas Slovnaft Cupu v Trsticiach (konkrétne 300 eur za vulgárne a urážlivé pokrikovanie) aj počas spomínaného majstrovského zápasu Žiline (konkrétne 1 500 eur za urážlivé pokrikovanie a pyrotechniku, kvôli ktorej museli zápas prerušiť).

Vladimír Weiss st.
Vladimír Weiss st. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Na základe správy delegáta zo stretnutia SFZ, podnetu delegáta SFZ a vlastných zistení, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu orgánu SFZ – Etického kódexu SFZ, čl. 7/2, 3, v spojení čl. 64/1, písm. a) DP, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/2 a čl. 11 DP,“ píše sa v úradnej správe SFZ.

FUTBAL
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: TASR
Domov
