Emma Zapletalová predviedla na majstrovstvách sveta v Tokiu výnimočný výkon. Podarilo sa jej obsadiť tretie miesto na 400 m prekážok a pritom zlepšila vlastný národný rekord. Pre Slovensko ide o piatu medailu z tohto podujatia a prvú po deviatich rokoch.
Emma Zapletalová sa vo finále 400 m prekážok dokázala presadiť aj z druhej dráhy, ktorá patrí medzi menej výhodné.
Do cieľovej rovinky vstúpila ako štvrtá, no silným finišom sa posunula na bronzové miesto a zapísala nový slovenský rekord – 53,00 sekundy, o 18 stotín lepšie ako jej predchádzajúce maximum.
Na prvom mieste skončila Holanďanka Femke Bolová, ktorá potvrdila úlohu favoritky a triumfovala v najlepšom svetovom výkone roka (51,54 s). Striebro patrí Američanke Jasmine Jonesovej s časom 52,08.