dnes 19. septembra 2025 o 15:19
Čas čítania 0:18
Sofia Angušová

Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu

Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu
Zdroj: TASR/AP
ŠPORT
Emma Zapletalová predviedla na majstrovstvách sveta v Tokiu výnimočný výkon. Podarilo sa jej obsadiť tretie miesto na 400 m prekážok a pritom zlepšila vlastný národný rekord. Pre Slovensko ide o piatu medailu z tohto podujatia a prvú po deviatich rokoch.

Emma Zapletalová sa vo finále 400 m prekážok dokázala presadiť aj z druhej dráhy, ktorá patrí medzi menej výhodné.

Do cieľovej rovinky vstúpila ako štvrtá, no silným finišom sa posunula na bronzové miesto a zapísala nový slovenský rekord – 53,00 sekundy, o 18 stotín lepšie ako jej predchádzajúce maximum. 

Na prvom mieste skončila Holanďanka Femke Bolová, ktorá potvrdila úlohu favoritky a triumfovala v najlepšom svetovom výkone roka (51,54 s). Striebro patrí Američanke Jasmine Jonesovej s časom 52,08.

Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
ZDRAVIE
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: TASR/AP
