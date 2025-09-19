V tejto obálke sa ukrývajú posledné slová prvého československého prezidenta T. G. Masaryka.
Portál iDnes.cz uvádza, že obálka bola uložená v Národnom archíve na pražskom Chodovci celých 20 rokov. Do archívneho depozitára ju v roku 2005 odovzdal Antonín Sum, ktorý bol posledným osobným tajomníkom Jana Masaryka, syna prezidenta T. G. Masaryka.
Na obálke sa nachádza jasné označenie: „Pečať do roku 2025.“ Taktiež je na obálke napísaný dátum 19.9.2025, takže je konkrétne upresnené, že dokument má byť otvorený práve dnes.
Obálku otvorili na Lánskom zámku, ktorý si TGM za svoj život veľmi obľúbil. O posledných dňoch jeho života je množstvo informácií, no nie je jasné, presne kedy bol tento list napísaný.
Čo však vieme, je, že bol zaznamenaný rukou jeho syna Jana Masaryka. Pred otvorením obálky sa špekulovalo, či bude tento list plne písaný v češtine, keďže v jeho posledných dňoch zvykol miešať s češtinou aj angličtinu. List mal napokon 5 strán a väčšina bola písaná v angličtine.
Charlota Kottiková – pravnučka
O tejto obálke sa dopočula až toto leto. Potešilo by ju, keby v nej boli ľudské a humánne slová o tom, ako by sa ľudia mali k sebe správať. Podľa nej by si mali všetci pamätať jeho heslo: „Nebáť sa a nekradnúť.“
Tomáš Kotik – pra-pravnuk
Podľa neho by z jeho odkazu malo ostať najmä to, že treba žiť čestne a chrániť demokraciu.
Otvorenie obálky
Obálku otvorili o 10:32. Nachádzal sa v nej list papiera, preložený na polovicu, a v ňom založená ešte jedna, nezalepená obálka, na ktorej bola vidieť nažltlá patina. Z tejto druhej obálky vytiahli vzácny list.
Ide o záznam Jana Masaryka, v ktorom prepisuje pocity T. G. Masaryka, že z tohto sveta už odchádza. Domnievajú sa, že tento dokument bol napísaný v lete roku 1934 a je prevažne v angličtine.
Slová T. G. Masaryka
„Som chorý, vážne chorý, je to koniec, ale nebojím sa. Budete pokračovať v práci, viete ako, ale musíte byť opatrní. Viete, ako sa správať a nemusím vám hovoriť nič viac. Som neschopný, skutočne úplne neschopný.“
Masaryk označil Hlinku za hlupáka, ale Jan Masaryk taktiež zaznamenáva slová: „Musíme mu odpustiť.“
„Musíte manažovať moju smrť. Musíte urobiť veľký funus. Prvý prezident a všetky tie hlúposti. Prečo okolo toho robiť také veľké šarády? Pretože som bol rovnako hlúpy ako tí ostatní, ale nech urobia funus. Bol som rovnako hlúpy ako tí ostatní, ale nech mi urobia pohreb.“
Nasledujú vety o tom, že treba zostať pokojný.
„Česi sú pracovití, ale kradnú. Nemci majú istú poctivosť, ale kradnú ešte viac.“
„Ak sú ľudia hlúpi a nevedomí, nemôžu toho veľa urobiť.“
„Ľudia sa boja smrti, ale nemusia sa jej naozaj báť – stačí si len kúpiť nové šaty.“
„Ľudia sú radi hlúpi. Nerobte im to jednoduché – hádajte sa s nimi.“
V deň, keď Antonín Sum odovzdal tento list, odovzdal ešte jeden. Ten bol otvorený a v ňom Tomáš Garrique Masaryk ďakuje za maľbu ceruzkou práve Antonínovi.