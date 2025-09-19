V piatok sa pražská O2 aréna premení na chrám českého a slovenského rapu. DJ Wich, legenda českej producentskej scény, oslávi svoju viac ako dvadsaťročnú kariéru špeciálnou šou.
Očakáva sa účasť viac ako 25 hostí – interpretov. Má ísť o prierez zásadnými albumami, ktoré zmenili dianie v českom hip-hope, ale aj novými skladbami a zvukmi symfonického orchestra. Do eufórie fanúšikov však vstúpil nečakaný zádrhel. Medzi potvrdenými menami dlho figuroval aj Ektor. Teraz však tvrdí, že svoju účasť nikdy nepotvrdil a od veľkolepého koncertu sa dištancuje.
Ektor sa k situácii vyjadril priamo na jeho Instagrame a nešetril slovami. „Nikdy som organizátorom ani Wichovi záväzne nepotvrdil, že na podujatí vystúpim. Nikto mi neposlal žiadne promo materiály, takže som ani nevedel, že som uvedený ako hlavné meno. V marci sa ku mne dostal poster a okamžite som ich tímu povedal, že sa nemôže promovať, kým sa nevyrieši výnimka na moju exkluzivitu," napísal.
Podľa neho tak vznikla situácia, keď sa lístky predávali aj vďaka jeho menu, a keď sa ukázalo, že na koncerte napokon nebude, promotéri to dostatočne neodkomunikovali fanúšikom. „To, že tam budem sa veľmi promovalo. To, že tam nebudem, sa už neriešilo,“ uviedol raper.
Organizátori k jeho vyjadreniam zatiaľ nevydali stanovisko. O2 aréna je však vypredaná a v programe by mali vystúpiť desiatky mien česko-slovenského rapu vrátane Rytmusa, Ega, Majka Spirita či Indyho.