dnes 19. septembra 2025 o 13:28
Čas čítania 0:46
Anna Sochorová

Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“

Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“
HUDBA PRODUCENTI RAPOVÁ SCÉNA
V piatok sa pražská O2 aréna premení na chrám českého a slovenského rapu. DJ Wich, legenda českej producentskej scény, oslávi svoju viac ako dvadsaťročnú kariéru špeciálnou šou.

Očakáva sa účasť viac ako 25 hostí – interpretov. Má ísť o prierez zásadnými albumami, ktoré zmenili dianie v českom hip-hope, ale aj novými skladbami a zvukmi symfonického orchestra. Do eufórie fanúšikov však vstúpil nečakaný zádrhel. Medzi potvrdenými menami dlho figuroval aj Ektor. Teraz však tvrdí, že svoju účasť nikdy nepotvrdil a od veľkolepého koncertu sa dištancuje.

Ektor promo Detektor III Maniak DJ Wich černej kůň Maniak DJ Wich černej kůň Ektor promo Detektor III
Zobraziť galériu
(4)

Ektor sa k situácii vyjadril priamo na jeho Instagrame a nešetril slovami. „Nikdy som organizátorom ani Wichovi záväzne nepotvrdil, že na podujatí vystúpim. Nikto mi neposlal žiadne promo materiály, takže som ani nevedel, že som uvedený ako hlavné meno. V marci sa ku mne dostal poster a okamžite som ich tímu povedal, že sa nemôže promovať, kým sa nevyrieši výnimka na moju exkluzivitu," napísal.

Podľa neho tak vznikla situácia, keď sa lístky predávali aj vďaka jeho menu, a keď sa ukázalo, že na koncerte napokon nebude, promotéri to dostatočne neodkomunikovali fanúšikom. „To, že tam budem sa veľmi promovalo. To, že tam nebudem, sa už neriešilo,“ uviedol raper.

Organizátori k jeho vyjadreniam zatiaľ nevydali stanovisko. O2 aréna je však vypredaná a v programe by mali vystúpiť desiatky mien česko-slovenského rapu vrátane Rytmusa, Ega, Majka Spirita či Indyho.

PRODUCENTI RAPOVÁ SCÉNA
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Reporter
Všetky články
Vystudovala jsem Mediální studia a žurnalistiku na FSS MUNI. Ve svých textech se zabývám sexualitou, udržitelností a sociální tematikou.
Zdroj: djwich.com
Náhľadový obrázok: Instagram/@realektor
