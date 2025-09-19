Kategórie
dnes 19. septembra 2025 o 16:06
Sofia Angušová

Komici Jimmy Fallon a Jon Stewart sa zastali Kimmela, ktorý dostal stopku. „Stále môžeme hovoriť, čo chceme"

Komici Jimmy Fallon a Jon Stewart sa zastali Kimmela, ktorý dostal stopku. „Stále môžeme hovoriť, čo chceme“
OSOBNOSTI AMERIKA
Americký komik a moderátor Jimmy Fallon sa rozhodol prehovoriť k aktuálnej kauze okolo svojho kamaráta Jimmyho Kimmela, ktorého ABC stopla po kontroverzných výrokoch. Pridal sa k nemu aj Jon Stewart.

Televízna stanica ABC pozastavila vysielanie nočnej šou Jimmyho Kimmela na dobu neurčitú. Dôvodom jej pozastavenia sú, podľa stanice, tvrdenia moderátora o zabití amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Donald Trump reagoval na stopku pre Kimmela pozitívne a označil ju za skvelú správu pre Ameriku.

Jimmyho Kimmela sa medzičasom zastal aj jeho priateľ a moderátorský kolega Jimmy Fallon, ktorý ho označil za slušného človeka, píše portál Deadline. Fallon začal svoju reláciu „The Tonight Show“ so slovami: „Veľkou správou je, že Jimmy Kimmel bol suspendovaný kanálom ABC po tlaku zo strany FCC, čo všetkých nechalo v nemom úžase.“

Federal Communications Commission, skrátene FCC, je nezávislá vládna agentúra v Spojených štátoch. Jej úlohou je regulovať a dohliadať na rozhlasové a televízne vysielanie.

 „Mnoho ľudí sa obáva, že nebudeme môcť hovoriť, čo chceme, alebo že budeme cenzurovaní, ale ja budem informovať o ceste prezidenta do Veľkej Británie, tak ako zvyčajne,“ reagoval Fallon na obavy z cenzúry.

Jimmy povedal, že sám nevie, čo sa deje, ale pozná dobre Jimmyho Kimmela a myslí si o ňom, že je milý človek, a verí, že sa čoskoro vráti. 

V závere Fallon dodal: „Každopádne, aby som to zhrnul, prezident Trump robí Ameriku opäť veľkou tým, že obnovuje našu národnú reputáciu, oživuje našu ekonomiku a prestavuje naše ozbrojené sily. Týmto ho nominujem na Nobelovu cenu za mier. Vidíte, stále môžeme hovoriť, čo chceme.“

K situácii sa pridal aj Jon Stewart, ktorý si tiež zastal Kimmela. „Máme tu ďalšiu zábavnú, vtipnú reláciu, ktorá chváli vládu,“ zažartoval Stewart, pričom narážal na to, že po Kimmelovej suspendácii sa od komikov očakáva poslušnosť. Keď sa publikum pokúsilo vypískať prezidenta Trumpa, Stewart ich okamžite umlčal: „Nekazte nám to, do čerta!“

