KVÍZ: Poznáš všetkých profesorov z Rokfortu? Kto mal Harryho rád a kto ho nemohol vystáť

Chcel by si sa pozrieť do školy kúzelníctva? Vyskúšaj, či by si uspel s celým čarodejníckym zborom.

Opäť je ten čas v roku, kedy je vhodné dať si filmový maratón jednej z najlepších fantasy ság. Harry Potter je jednoducho klasika, ktorú milujú malí aj veľkí. Má v sebe isté kúzlo (aj doslova), ktoré oslovilo divákov na celom svete a stalo sa jedným z najväčších popkultúrnych symbolov.



Popusti uzdu svojej fantázii a predstav si, že si práve dostal pozvánku do Rokfortu. Pravdepodobne skáčeš od radosti. Ale pozor, škola čarov a kúziel nie je len tak hocijaká škola. Každý profesor alebo profesorka má iné vyučovacie postupy. Niektorí ti nedajú nič zadarmo a budú skúšať, čoho si schopný, ale nájdu sa aj takí, ktorí ťa podporia.



Je dobré, aby si sa na nich trochu pripravil. Urob si tento kvíz a zisti, či ich naozaj dobre poznáš.