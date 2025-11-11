Kategórie
dnes 11. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:10

KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?

KVÍZ: Harry Potter seriál je takmer tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
Zdroj: Warner Bros./z filmu Harry Potter a Ohnivá časa
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Nový seriál zo sveta čarodejníkov sa blíži a to znamená, že je čas oprášiť vedomosti z Rokfortu.

Pamätáš si ešte, ako sa volala Harryho sova, aké heslo odomykalo klubovňu Bifľomoru, či prečo Harry nezomrel v Zakázanom lese? Tento kvíz preverí, či si stále pravý Potterhead, alebo či by si mal radšej znova oprášiť svoje vedomosti zo sveta mágia. Otestuj, či si skutočný fanúšik.

Kvíz
KVÍZ: Harry Potter seriál je skoro tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
Začneme zľahka - vieš aké je druhé meno Harryho Pottera?
Zdroj: Warner Bros.
1 10
Začneme zľahka - vieš aké je druhé meno Harryho Pottera?
Albus
James
Sirius
Vysvetlenie
Harry dostal meno po svojom otcovi Jamesovi Potterovi.
Ako sa volá Harryho sova?
Zdroj: Wizarding World
2 10
Ako sa volá Harryho sova?
Pigwidgeon
Prašivec
Hedviga
Vysvetlenie
Hedviga bola Harryho prvým darom zo sveta mágie – dostal ju od Hagrida v prvom diele.
Aké zviera je symbolom fakulty Bifľomor (Hufflepuff)?
Zdroj: Wizarding World
3 10
Aké zviera je symbolom fakulty Bifľomor (Hufflepuff)?
Jazvec
Srnka
Včela
Vysvetlenie
Jazvec symbolizuje pracovitosť, trpezlivosť a spravodlivosť – hlavné hodnoty Bifľomoru.
Aká prísada sa používa v diely Harry Potter a Tajomná komnata na vyliečenie Hermiony po tom, čo ju skamenel bazilisk?
Zdroj: Warner Bros.
4 10
Aká prísada sa používa v diely Harry Potter a Tajomná komnata na vyliečenie Hermiony po tom, čo ju skamenel bazilisk?
Dvojrohý roh
Koreň mandragory
Hadia koža
Vysvetlenie
Hermionino vyliečenie muselo počkať, pretože mandragory potrebné na elixír na oživenie skamenených obetí ešte neboli dozreté.
V prvom diele filmovej ságy Hagrid zapálil oheň skutočne nevídaným spôsobom. Vieš akým?
Zdroj: Warner Bros. Pictures
5 10
V prvom diele filmovej ságy Hagrid zapálil oheň skutočne nevídaným spôsobom. Vieš akým?
Dračím zubom
Kúskom hlienu elfa
Ružovým dáždnikom
Vysvetlenie
Hagrid použil svoj ružový dáždnik na založenie ohňa v chatrči. Tento dáždnik údajne obsahuje úlomky jeho zlomeného prútika po tom, čo ho vylúčili z Rokfortu.
Ktorá postava ako prvá vztýčila prútik po Dumbledorovej smrti, aby si ho uctila?
Zdroj: Warner Bros. Pictures
6 10
Ktorá postava ako prvá vztýčila prútik po Dumbledorovej smrti, aby si ho uctila?
Profesorka McGonagallová
Hermiona
Hagrid
Vysvetlenie
Vo filme profesorka McGonagallová ako prvá zdvihne svoj prútik na tichú poctu Dumbledorovi, čo vedie ostatných k jej nasledovaniu.
Aké bolo heslo do spoločenskej miestnosti Bifľomoru?
Zdroj: Harry Potter Wiki Fandom
7 10
Aké bolo heslo do spoločenskej miestnosti Bifľomoru?
Všetci sú vítaní
Vkroč správnou nohou
Nikdy nebolo povedané
Vysvetlenie
Rowlingová nikdy neodhalila presnú frázu – ide o jedinú fakultu, ktorej heslo nepoznáme.
Prečo Harry Potter nezomrel v Zakázanom lese po tom, čo z ruky pustil kameň oživenia a Voldemort ho zasiahol smrtiacim zaklínadlom?
Zdroj: Warner Bros.
8 10
Prečo Harry Potter nezomrel v Zakázanom lese po tom, čo z ruky pustil kameň oživenia a Voldemort ho zasiahol smrtiacim zaklínadlom?
Voldemort sa ho pokúšal zabiť prútikom, o ktorom nevedel, že v skutočnosti patrí Harrymu
Harry bol chránený kúzlom lásky svojej matky, preto Voldemort zničil iba časť svojej duše v ňom
Harry bol voči zaklínadlu Avada Kedavra imúnny, prežil ho už aj ako dieťa
Vysvetlenie
Harry nezomrel v lese, pretože Voldemortova smrtiaca kliatba zasiahla kúsok jeho duše v Harrym, nie Harryho samotného. Stalo sa tak preto, lebo Voldemort použil Harryho krv na obnovenie vlastného tela, čím sa vytvorilo magické puto, kde Lilyino ochranné kúzlo lásky pripútalo Harryho aj Voldemorta k životu. Keď Voldemort vyslovil kliatbu, nevedomky zničil svoj vlastný horcrux, zatiaľ čo Harry, chránený obetou svojej matky, prežil a dostal možnosť vrátiť sa k životu.
Kde Harry našiel zaklínadlo Sectumsempra?
Zdroj: Warner Bros. Pictures
9 10
Kde Harry našiel zaklínadlo Sectumsempra?
V učebnici elixírov patriacej Severusovi Snapeovi
V denníku Toma Riddla
Započul o ňom hovoriť Draca Malfoya
Vysvetlenie
Harry našiel zaklínadlo v starej učebnici elixírov patriacej „Polovičnému princovi“, ktorým bol Severus Snape. Kúzlo, ktoré bolo napísané na okrajoch, objavil počas svojho šiesteho ročníka na Rokforte a neskôr ho použil proti Dracovi Malfoyovi.
Keď sa trojica Harry, Ron a Hermiona rozprávali o daroch smrti, ktorý dar Ron spomenul, že by chcel získať?
Zdroj: Warner Bros.
10 10
Keď sa trojica Harry, Ron a Hermiona rozprávali o daroch smrti, ktorý dar Ron spomenul, že by chcel získať?
Neviditeľný plášť
Bazový prútik
Kameň oživenia
Vysvetlenie
Ron túžil získať najmocnejší prútik na svete.
Vyhodnotiť kvíz
