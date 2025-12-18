Letecká spoločnosť Wizz Air spúšťa novú linku počas letnej sezóny 2026 a letenky začínajú už od 31,99 eura.
Grécko v posledných rokoch zažíva výrazný turistický boom. Záujem cestovateľov rastie nielen o ikonické destinácie, ako Santorini, ale aj o ďalšie grécke ostrovy. Medzi tie najvyhľadávanejšie sa v poslednom období radí aj Mykonos – do ktorého si najnovšie zaletíš priamo z nášho hlavného mesta.
Novú leteckú linku oznámila spoločnosť Wizz Air, ktorá bude Mykonos z Bratislavy obsluhovať dvakrát týždenne – v pondelky a piatky počas celého letného letového poriadku 2026.
Prvý let na jeden z jeden z najikonickejších ostrovov v Egejskom mori odštartuje z Letiska M. R. Štefánika už 8. júna 2026.
Ceny leteniek začínajú už od 31,99 eura a zakúpiť si ich môžeš priamo na webovej stránke Wizz Air. Ide zároveň o skvelý tip na vianočný darček pre tých, ktorí chcú darovať zážitok namiesto vecí.