dnes 18. decembra 2025 o 12:27
Čas čítania 0:30
Hana Divišová

Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky

Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky
Zdroj: Wikimedia
Letecká spoločnosť Wizz Air spúšťa novú linku počas letnej sezóny 2026 a letenky začínajú už od 31,99 eura.

Grécko v posledných rokoch zažíva výrazný turistický boom. Záujem cestovateľov rastie nielen o ikonické destinácie, ako Santorini, ale aj o ďalšie grécke ostrovy. Medzi tie najvyhľadávanejšie sa v poslednom období radí aj Mykonos – do ktorého si najnovšie zaletíš priamo z nášho hlavného mesta.

Novú leteckú linku oznámila spoločnosť Wizz Air, ktorá bude Mykonos z Bratislavy obsluhovať dvakrát týždenne – v pondelky a piatky počas celého letného letového poriadku 2026.

Wizz Air lietadlo
Zdroj: Wizz Air (Facebook)

Prvý let na jeden z jeden z najikonickejších ostrovov v Egejskom mori odštartuje z Letiska M. R. Štefánika už 8. júna 2026.

Ceny leteniek začínajú už od 31,99 eura a zakúpiť si ich môžeš priamo na webovej stránke Wizz Air. Ide zároveň o skvelý tip na vianočný darček pre tých, ktorí chcú darovať zážitok namiesto vecí.

BRATISLAVA CESTOVANIE GRÉCKO LETISKO
