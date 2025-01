Phoebe z Priateľov objavila po smrti Matthewa Perryho tajný odkaz, ktorý jej napísal. Ukryl ho do nádoby na cukríky

Odkaz jej venoval ešte pred dvadsiatimi rokmi, našla ho však nedávno.

Lisa Kudrow bola hostkou v podcaste The Drew Barrymore Show. S Drew sa rozprávali aj o tom, ako jej Matthew Perry pred 20 rokmi daroval nádobu na sušienky, ktorú používali ako rekvizitu. Priznala, že nedávno v nej objavila odkaz, o ktorom dovtedy netušila.

To, prečo jej daroval práve spomínanú nádobu, porozprávala už pred časom v šou Jimmyho Kimmela. S Perrym natáčali scénu, v ktorej sa Phoebe ponáhľala. Počas toho, ako hovorila, že nestíha, uvedomila si, že nemá hodinky.

Všimla si však objekt, ktorý jej pripomínal hodiny. „Super, tu sú hodiny. Pozri sa na čas, mala by som už ísť,“ povedala Chandlerovi. Ten sa jej následne spýtal, či naozaj ukázala na nádobu na sušienky a povedala, že to sú hodiny. Ako Lisa zhodnotila, z chuti sa na celej situácii zasmiali.

Drew sa najnovšie zdôverila s tým, že po 20 rokoch nádobu objavila. Našla v nej dokonca odkaz, ktorý jej venoval zosnulý herec. To, čo v ňom napísal, si však neprečítala. „Neotvorila som to, ani som sa nepozrela, čo je vnútri. Ale áno, niečo mi napísal. Nechal mi tam odkaz a ja som na to zabudla,“ povedala. „Správne načasovanie je všetko,“ dodala.