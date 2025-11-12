Kategórie
Tento článok je vytvorený v rámci mediálnej spolupráce so spoločnosťou Bontonfilm.
dnes 12. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:46

KVÍZ: Ako dobre si pamätáš filmovú sériu Podfukári? Iba skutočný fanúšik trafí všetky odpovede

Skôr než pôjdeš do kina, otestuj si, ako dobre si pamätáš predchádzajúce dva diely tejto známej filmovej série.

Po deviatich rokoch prichádza pokračovanie série Podfukári (Now You See Me) s názvom Now You See Me: Now You Don’t, ktoré uvidíš v slovenských kinách 13. novembra, pričom svetová premiéra je naplánovaná o deň neskôr. Skráť si čakanie na nový film a zisti, ako dobre si pamätáš prvé dva diely. 

Na čo sa môžeš tešiť v pokračovaní? 

Podfukári 3 (Now You See Me: Now You Don’t) nadväzujú na úspech prvých dvoch častí. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Mark Ruffalo a Morgan Freeman sa vracajú spolu s novými tvárami – Rosamund Pike, Arianou Greenblatt, Justicom Smithom a Dominicom Sessom. Príbeh sleduje pokus o krádež vzácneho diamantu ukrytého v srdci zločineckého podsvetia, pričom jazdci opäť miešajú realitu s ilúziou tak, že nikto si nemôže byť istý, čo práve vidí.

Nakrúcanie prebiehalo v Budapešti, Antverpách a Abú Zabí a podľa tvorcov sa môžeme tešiť na ešte väčšie triky, akciu a prekvapenia než doteraz. „Vo filme je jeden skutočne brilantný a mimoriadne účinný zvrat… vyrazí vám dych,“ sľubuje Jesse Eisenberg.

Nový film prinesie ešte väčšiu dávku ilúzií a adrenalínu – no kým sa objaví v kinách, pripomeň si predošlé triky. Len skutočný fanúšik bude poznať všetky odpovede.

Kvíz
Začneme tipovačkou. V úvode prvého filmu Jesse Eisenberg (Atlas) predvádza trik s kartami. Diváčka si vyberie kartu a tento symbol sa rozsvieti na budove oproti. Pamätáš si ten symbol?
Kárová 7
Pikové eso
Krížové eso
Srdcový kráľ
Kto vedie skupinu Štyroch jazdcov v prvom filme Podfukári ?
Jack Wilder
J. Daniel Atlas
Thaddeus Bradley
Arthur Tressler
Ako sa volá tajná organizácia, ktorá stojí za plánmi jazdcov?
The Horsemen
The Circle
The Eye
The Magicians
V ktorom meste sa odohráva veľkolepý finálny trik prvého filmu?
Paríž
Las Vegas
New Orleans
New York
Ktorá herečka stvárnila kúzelníčku Henley Reeves v prvom filme?
Isla Fisher
Lizzy Caplan
Amy Adams
Anne Hathaway
Ktorý z jazdcov je hypnotizér a mentalista?
Daniel Atlas
Merritt McKinney
Jack Wilder
Dylan Rhodes
V druhej časti sa objaví nová členka tímu – kto ju hrá?
Emma Stone
Margot Robbie
Lizzy Caplan
Gal Gadot
Kto stvárnil v druhom filme hlavného „záporáka“ – Waltera Mabryho?
Daniel Radcliffe
Benedict Cumberbatch
Tom Hiddleston
Eddie Redmayne
V druhom filme počas vystúpenia v New Yorku niekto jazdcov prekabáti a ocitnú sa v inom meste na druhom konci sveta. Kde sa prebudili?
v Hongkongu
v Dubaji
v Londýne
v Macau
Aký trik použijú jazdci v druhom filme, aby prepašovali čip z miestnosti s bezpečnostnou kontrolou?
Skryjú ho v hodinkách
Vložia ho do falošnej ruky
Prehadzujú si ho ako kartu
Prenesú ho pomocou magnetu v topánke
Vyhodnotiť kvíz
