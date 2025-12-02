Jedna z najprestížnejších módnych udalostí roka priniesla žiarivý lesk a nadčasovú eleganciu.
Včera vo večerných hodinách prebehlo odovzdávanie The Fashion Awards 2025, známe aj ako British Fashion Awards, ktoré potvrdili, že ide o jeden z najprestížnejších večerov svetovej módy. Ide o miesto, kde sa na jednom mieste stretáva talent, kreativita a nezameniteľný štýl.
Medzi víťazmi figurovali známe mená, ako napríklad Jonathan Anderson (kreatívny riaditeľ Dior, pozn. redakcie), ktorý získal ocenenie za najlepšieho dizajnéra, alebo Sarah Burton z Givenchy s ocenením za najlepšiu ženskú dizajnérku. Pozri si kompletný zoznam nominovaných a víťazov vo všetkých kategóriách.
Skvelo vyzeral aj červený koberec, ktorý žiaril odvážnymi siluetami, remeselne spracovanými modelmi a outfitmi, o ktorých sa bude hovoriť ešte dlho. Najväčšie hviezdy večera vrátane Skeptu, speváčiek Raye a PinkPantheress alebo Colmana Dominga predviedli, že móda je v roku 2025 nielen o estetike, ale tiež o posolstve – či už išlo o trvalú udržateľnosť, hravosť, alebo návrat k nadčasovej elegancii.
Priprav sa na dávku inšpirácie, lesku a trendov, ktoré budú určovať ďalšie módne smerovanie.
Rita Ora v odvážnom modeli Tom Ford
Zoznam TOP outfitov z tmavomodrého koberca na The Fashion Awards 2025 otvárame odvážnym vzhľadom, ktorý ukázala Rita Ora.
Britská speváčka stavila na siluetu z kolekcie jar/leto 2026 od módneho domu Tom Ford. Strieborné šaty s hlbokým výstrihom a vysokými rozparkami v kombinácii so svetlomodrými lodičkami so zapínaním vyzerali skvelo.
Colman Domingo v obleku Burberry
Spomedzi mužov na The Fashion Awards 2025 vyčnieval najmä herec Colman Domingo, ktorého módny vkus z červeného koberca sme do detailov rozobrali v samostatnom článku.
56-ročný rodák z Philadelphie prišiel do honosných priestorov Royal Albert Hall v Londýne v tmavomodrom obleku s jemnými červenými prúžkami od Burberry. Siluetu s elegantným sakom s dvojradovým zapínaním, úzkymi nohavicami, klasickou bielou košeľou a čiernou kravatou doplnil o koženú obuv so zaujímavou textúrou, výrazné šperky a luxusné švajčiarske hodinky.
Raye oblečená v umeleckom diele
Medzi pozvanými hosťami na BFA 2025 bola aj speváčka Raye, ktorá má aktuálne v hitparádach track WHERE IS MY HUSBAND!.
Britská hviezda si vybrala trblietavé sochárske šaty s odhalenými ramenami, ktoré boli zdobené kryštálovým živôtikom prechádzajúcim do elegantnej striebornej sukne s rybím chvostom. Umeleckú siluetu doplnila o šperky od ikonického newyorského klenotníctva Tiffany & Co. v hodnote nového luxusného automobilu.
FKA twigs v originálnej siluete
Jeden z najoriginálnejších outfitov na The Fashion Awards 2025 ukázala FKA twigs, ktorá len pred dvomi týždňami vydala rozšírenú verziu úspešného albumu EUSEXUA Afterglow.
37-ročná interpretka zvolila netradičný štýl, keď mala na sebe oblečený polopriehľadný model šiat v asymetrickom strihu od ateliéru Paolo Carzana, ktorý zladila s kontrastnou obuvou na vysokých platformách a strašidelnou kabelkou.
Will Poulter vo westernovom outfite
Will Poulter má za sebou neuveriteľný glow up a o svojom vycibrenom módnom vkuse nás presvedčil na BFA 2025 vďaka siluete od návrhára Nicholasa Daleyho.
Herec, ktorý v poslednom období hviezdil v seriáli The Bear, si vybral košeľu vo westernovej estetike s hodvábnou mašľou, ktorú doplnil ležérnym vlneným sakom a nohavicami v čiernej farbe. Sladkou bodkou bola brošňa Tiffany & Co. umiestnená na vrchnej vrstve.
Ellie Goulding s tehotenským bruškom v modeli od Willyho Chavarriu
Radosť na slávnostnom tmavomodrom koberci v Royal Albert Hall nám svojím outfitom urobila tiež Ellie Goulding, ktorá ukázala tehotenské bruško.
Speváčka, ktorú môžeš poznať napríklad vďaka hitu Love Me Like You Do, stavila na spoluprácu s americkým návrhárom Willym Chavarriom, nominovaným na ocenenie najlepší dizajnér. Goulding vyzerala úžasne v čiernej siluete, ktorú tvoril dlhý kabát vo voľnom strihu, skrátený vrchný diel a nohavice s dĺžkou pod kolená. Baví nás aj kombinácia s obuvou na podpätkoch.
Tehotenstvo oznámila tiež Sienna Miller
Radostnú správu o tehotenstve odhalila na tmavomodrom koberci v Londýne tiež Sienna Miller, ktorá zvolila odvážnejšiu prezentáciu ako Ellie Goulding.
Atraktívna plavovláska, ktorá tvorí pár s Olim Greenom, mala počas galavečera oblečený priehľadný biely model s dlhou sukňou od módneho domu Givenchy. 43-ročná herečka z New Yorku vyzerala úžasne a žiarila šťastím na všetky strany.
Cate Blanchett v modeli Givenchy
Na model šiat s rukopisom módneho domu Givenchy stavila v Royal Albert Hall aj herečka Cate Blanchett a išlo o správne rozhodnutie.
Dramatický čierny návrh spod rúk kreatívnej riaditeľky Sarah Burton z novej kolekcie jar/leto 2026 bol z polovice kabátom a z polovice maxi dlhými šatami, ktoré odhaľovali ramená držiteľky 2 oscarov. Blanchett pod šatami nemala prakticky nič – doplnila ich len o podprsenku, ktorej vlnitý okraj vykúkal z výstrihu.
Lila Moss zahalená do pierok
Lila Moss ide v stopách slávnej mami (Kate Moss, pozn. redakcie) a postupne si hľadá pevné miesto v modelingovom priemysle.
Na British Fashion Awards 2025 ukázala svoj cit pre módu v modeli od 16Arlington – na vrstvený dizajn krátkych šiat s čiernym čipkovaným výstrihom nadväzovala biela čipka a tiež lemovanie, strieborné špendlíky a pierka. Krk 23-ročnej modelky obopínala boa z čiernych pierok, ktorá perfektne dotvorila atmosféru siluety v sofistikovanom vintage štýle.
Anok Yai v modeli šiat Dilara Findikoglu s výrazným dekoltom
O jeden z najvýraznejších módnych momentov z tmavomodrého koberca na tohtoročnom British Fashion Awards sa postarala modelka Anok Yai, ktorá bola ocenená ako modelka roka.
178 centimetrov vysoká modelka, ktorá má za sebou prehliadky pre Prada, Victoria's Secret alebo Louis Vuitton, rozžiarila priestor v na mieru ušitých šatách Dilara Findikoğlu v odtieni maslového zlata so štruktúrovaným korzetom, sukňou v štýle morskej panny a čipkovanou vlečkou.
PinkPantheress stavila na gotický štýl
Svoj debut na British Fashion Awards mala včera večer speváčka PinkPantheress, ktorú môžeš poznať vďaka virálnemu hitu Boy's a Liar Pt. 2 s Ice Spice.
24-ročná rodáčka z Anglicka si vybrala model od jednej z najžiadanejších návrhárok v súčasnosti Chopova Lowena. Na mieru šitá silueta pozostávala z krátkeho vrchného dielu so štvorčekovaným vzorom a nízko posadenej maxi sukne v charakteristickom štýle značky s nesúrodými vrstvami. Gotický vzhľad podčiarkovala vizáž interpretky.
V komentári nám napíš, či je podľa teba outfit, ktorý predviedla PinkPantheress, vhodný na honosnú udalosť ako British Fashion Awards.
Skepta ako drsný, ale elegantný gentleman v koženej bunde Mains
Medzi TOP oblečených mužov v Royal Albert Hall patril aj legendárny britský umelec Skepta, ktorého módny vkus je pre nás veľkou inšpiráciou už dlhé roky.
Londýnska ikona mala počas galavečera oblečenú neprehliadnuteľnú fialovú koženú bundu s grafickým motívom od vlastnej značky Mains v kombinácii s elegantnou bielou košeľou s čiernou kravatou, nohavicami a teniskami Puma. Inšpiruj sa a zvoľ podobnú kombináciu kúskov napríklad do práce.
Britská šprintérka Dina Asher-Smith stavila na sexi eleganciu
O silný moment sa včera večer postarala tiež Dina Asher-Smith, ktorá patrí medzi najlepšie šprintérky na svete.
Atlétka stavila na sexi eleganciu, keď si obliekla štruktúrované sako, pod ktorým mala rozopnutú bielu košeľu, a sukňu s hlbokým predným rozparkom s červenou podšívkou. Veľmi provokatívny, ale podarený outfit, ktorý vyjadruje silu osobnosti Asher-Smith.
Iris Law v Miu Miu
Pozornosť všetkých prítomných fotografov aj zástupcov médií si získala tiež Iris Law, ktorá prišla na módny galavečer The Fashion Awards 2025 v siluete Miu Miu.
25-ročná modelka, ktorá sa narodila v Santa Monice v Kalifornii, bola dokonalá v čiernej róbe s výstrihom, cez ktoré mala prehodený tmavohnedý kožušinový boa, a tmavočervenej elegantnej obuvi na podpätkoch.
Yasmin Finney v jemnej čiernej siluete
Skvelý outfit na slávnostnom tmavomodrom koberci ukázala tiež Yasmin Finney, ktorá predstúpila pred prítomných fotografov v jemnej čiernej siluete.
22-ročná britská herečka vyzerala úžasne v dlhom čiernom modeli s priehľadnými časťami, množstvom pierok a vysokým golierom z jemnej látky. Skvelo vyzerá tiež kontrast v podobe zlatých šperkov na rukách.