Martina je prvá Slovenka, ktorá prešla všetkých 195 krajín sveta: Nevlastním nič, na drahé kabelky som nikdy nemíňala (Rozhovor)

„Mám jednu kabelku a 5 párov topánok, to je všetko, čo vlastním. Keď poviem ľuďom, že majú hypotéky a auto a všetko ostatné, tak po zrátaní je to hromada peňazí. Na niekoho, kto mi ukáže svoju parádnu kabelku, sa pozerám tak, že na toto by som ja určite peniaze nemíňala,“ hovorí Martina Šebová, ktorá sa stala prvu Slovenkou, ktorej sa podarilo navštíviť všetkých 195 krajín sveta.

So svojou priateľkou Rachel sa v roku 2018 vybrali na 4-ročnú výpravu, ktorej cieľom bolo navštíviť všetky krajiny sveta. Tento sen sa im podarilo splniť v novembri minulého roka, keď vstúpili na územie štátu Samoa a začať oslavovať.

Celosvetové dobrodružstvo však bolo oveľa náročnejšie, ako by človek čakal, nechýbali v ňom zbrane, zhabané pasy, nekonečné prosby o víza, ale aj útek pred štátnym prevratom. Na svete je dnes len približne 300 ľudí, ktorým sa to podarilo a z nich je len asi 20 žien.

cestovanie Zdroj: archív respondentky

Zo Slovenska si sa odsťahovala už dávno. Čo ťa k tomu viedlo?

Na Slovensku už nežijem skoro 20 rokov a celý ten čas hlavne cestujem. Mám s priateľkou vlastný blog Very Hungry Nomads, pretože aj ja som nomádka. Žila som v mnohých krajinách, už keď som bola mladšia, lebo som chcela niečo zažiť a naučiť sa nemecky či anglicky.

Cestovanie ma bavilo natoľko, že som sa stala turistickou sprievodkyňou v Európe, pracovala som a potom po víkendoch cestovala, keď som mala voľno. Odjakživa to bola moja vášeň.

Kedy vznikol plán precestovať všetky krajiny sveta?Keďže som bola sprievodkyňa, tak som veľa cestovala už ako dvadsiatnička. Od apríla do septembra či októbra som sprevádzala a potom som mala pár mesiacov na cestovanie, kým znovu začala sezóna.

Vtedy som objavovala krajiny Ázie či Južnej Ameriky, alebo ako to volám ja, teplé a lacné krajiny. Takto sme postupom času s mojou priateľkou Austrálčankou Rachel vymysleli plán precestovať 100 krajín sveta. Povedala som si, že keby sme to zvládli, potom už by som mohla ísť pracovať niekam do kancelárie a usadiť sa. Ale skončilo to inak.

Keď sme v roku 2016 prešli 107 krajín, vrátili sme sa do Austrálie a jedného dňa sme pri káve rozmýšľali nad tým, či už niekto prešiel všetky krajiny sveta. Vygooglili sme si, že ich OSN uznáva celkovo 195 a existuje len málo osôb, ktorým sa to podarilo. V roku 2016 im pritom dominovali hlavne bohatší starší chlapi s americkým pasom, tak sme si povedali, prečo to neurobiť na vlastnú päsť.

Svoje peniaze celoživotne používam na cestovanie. Na niekoho, kto mi ukáže svoju parádnu kabelku, sa pozerám tak, že na toto by som ja určite peniaze nemíňala.

Predpokladám, že ste na tom finančne neboli ako americkí seniori s plným bankovým účtom. Začali ste na cestu šetriť?

Celé dva roky sme pracovali a šetrili. Keď sme si niečo nekúpili, tak sme sa smiali, že to len šetríme na našu cestu. My sme odjakživa cestovali na študentský rozpočet. Napríklad Južnú Ameriku sme prešli s rozpočtom možno 25 až 30 eur na deň. Južnú Áziu mám pocit, že za menej. Ale uvedomovali sme si, že sú krajiny, kde budeme potrebovať viac peňazí.

Z Austrálie sme vyrazili v roku 2018 a začali cestovať. Keď sa ma ľudia pýtajú, ako sa dajú navštíviť všetky krajiny sveta, tak odpovedám, že postupne. Mali sme to mať hotové už v roku 2020, ale potom prišla pandémia a my sme sa museli vrátiť domov. Všetko sa skomplikovalo.

cestovanie Zdroj: archív respondentky

Zameriavali ste sa na cestovanie s čo najnižším rozpočtom. Vieš odhadnúť, koľko peňazí vás stálo navštíviť všetky krajiny sveta? Sú to už šesťciferné sumy?

