Striptérka Lola: Muži sa ma snažia opiť, lebo si myslia, že ma nahovoria na sex. Bankovky za nohavičky sa už nedávajú (Rozhovor)

„To je hrozné, lebo oni to niekedy naozaj skúšajú. Treba na to dávať pozor a chlapa seknúť hneď na začiatku, lebo na tom sme sa nedohodli. Ja sa mám vyzliekať, nie on. On si to má oblečený užiť,“ hovorí 23-ročná striptérka Lola o mužoch, ktorí si na súkromných šou začnú sťahovať nohavice a masturbovať, keď je k nim tanečnica otočená chrbtom.

Lolu začali exhibicionizmus, sexualita a striptíz lákať už v čase, keď mala 16 či 17 rokov. Vtedy si povedala, že prácu striptérky raz musí skúsiť na vlastnej koži. „Bavila ma erotika, pretože mám pocit, že v sebe mám veľa sexuálnej energie, takže ma práca striptérky prirodzene lákala,“ vysvetľuje mladá Češka.

Nám v rozhovore prezradila, ako získala svoju prvú prácu v Prahe, či si ako striptérka dokáže dobre zarobiť. Zaspomínala si aj na nepríjemné zážitky zo súkromných šou.

Lolu začal striptíz priťahovať už v mladom veku. Zdroj: archív respondentky

Ak sa ťa niekto spýta, aby si sa mu predstavila, hovoríš rovno o tom, že si striptérka?



Hovorím, že sa volám Lola, mám 23 rokov, som striptérka a inak som obyčajné dievča. Nič extra na mne nie je zaujímavé a považujem sa za relatívne nudného človeka.

Ako sa potom nudný človek stane tanečnicou pri tyči v klube?

Zrejme je to mojou sociálnou bublinou, pretože všetci moji kamoši sú rovnako švihnutí ako ja. Mňa exhibicionizmus a vyzliekanie fascinovalo už od 16 či 17 rokov. Bavila ma erotika, pretože mám pocit, že v sebe mám veľa sexuálnej energie, takže ma práca striptérky prirodzene lákala.

Vráťme sa do minulosti. Kedy prišiel prvý moment, v ktorom si začala rozmýšľať nad tým, že by si naozaj mohla skúsiť prácu striptérky?

Zapáčilo sa mi to v 16 či 17 rokoch, takže keď som sa ako 18-ročná odsťahovala od rodičov, rovno som im povedala, že to idem skúsiť. Naozaj som chcela tancovať.

V 19 rokoch som nabrala odvahu a šla som sa do klubu v Prahe spýtať, či tam môžem tancovať. Vtedy som už poznala možno dve dievčatá, ktoré pracovali ako tanečnice, takže som sa ich vopred pýtala na to, o čom tá práca je. Ale v klube to už je celé úplne iné.

Niekde na to máme desať minút, inde dve alebo tri pesničky. Vždy máš medzitým dosť času osloviť klienta a zarobiť si peniaze.

Vtedy si ako mladá baba prišla do klubu v Prahe a potom čo? Koho si sa tam spýtala, či sa môžeš stať striptérkou?

Vtedy som tam šla s mojím najlepším kamarátom, ktorý je navyše gej. To bolo vtipné. Sedeli sme tam, dali sme si drink a ja som neustále pozerala na tie baby pri tyči.

Tá kultúra v klube funguje tak, že dievčatá po tanci chodia oslovovať klientov. K nám prišla milá kočka, ktorej som rovno povedala, že chcem skúsiť tancovať, ona mi priviedla manažéra a hneď som si s ním dohodla pracovný čas.

Dostávajú sa dievčatá do klubov väčšinou cez agentúru?



Je to dosť časté. Dievčatám, ktoré nemajú skúsenosti, by som odporučila práve služby agentúry, pretože ja som síce išla do klubu sama, ale hneď som sa spoznala s Martinou z Martina’s Agency a ona ma toho mnoho naučila.

Naučila ma pracovať a dostala som pohybovú prípravu. Predtým som chodila na lekcie pole danceu, ale nebolo to ono. Najviac sa aj tak naučíš praxou a vtedy je super, ak za tebou niekto stojí. Agentúry majú tú výhodu, že ti prácu nájdu a rovno ťa pošlú do konkrétnych klubov.

Lola si už na klientov v kluboch našla osvedečený trik, ako im ponúknuť súkromnú šou. Zdroj: archív respondentky

V rozhovore s Martinou z agentúry Martina’s Agency som sa dozvedel, že množstvo klientov podľa nej chodí do klubu s predstavou, že keď tanečnicu opijú, bude povoľnejšia a dá sa nahovoriť na sex.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Či sa ju klienti naozaj snažia opiť, aby ju zlomili na niečo viac ako tanec.

Kedy a ako si vie najlepšie na klientoch v klube zarobiť.

Aký trik má na klientov, keď ich chce nalákať na svoju súkromnú šou.

Či muži na súkromných šou skúšajú masturbovať, keď je otočená chrbtom.

Či do klubov chodia známi ľudia alebo ľudia, ktorí by mohli byť napríklad z mafie.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.