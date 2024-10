Eva líči pornohviezdy: Raz som zakrývala nepekné jazvy na vnútorných stehnách, vyzerali ako po pohlavnej chorobe (Rozhovor)

Za svoju dvojročnú kariéru v pornopriemysle videla, počula a zažila asi všetko.

Do práce chodí tak, ako aj ktokoľvek iný. Jej deň sa začína ráno a niekedy sa vráti až neskoro večer. Počas natáčania si číta knihu vo vedľajšej miestnosti a je pripravená opraviť mejkap kedykoľvek, keď je to potrebné. Najčastejšie ho opravuje práve v okolí úst.

Eva Hanyšová alebo Amber Beauty pracuje ako vizážistka už 6 rokov. K líčeniu pornohviezd sa dostala v roku 2022. Dnes môže povedať, že má skúseností zo zákulisia porna dosť a videla, počula či zažila už všeličo. O svoje zážitky sa podelila aj s redakciou Refresheru.

V tomto článku si prečítaš: Akým zvláštnym spôsobom sa Eva k tejto práci dostala.

Ako vyzerá jej typický pracovný deň.

Prečo musela jednu ženu líčiť na stehnách.

Čo si o herečkách myslí a aký stereotyp vyvracia.

V akých prípadoch líči aj mužov.

Ja som strelená a nemám problém sa pozerať na čokoľvek.

Ako si sa k tejto práci dostala?

K líčeniu porna som sa dostala takým nezvyčajným spôsobom. Sledovala som jednu babu na Instagrame. Do svojho contentu pridávala zvieratká, chovala ich doma a stavala im také luxusné domčeky, že by som v nich pokojne bývala aj ja. Neskôr som zistila, že je to partnerka majiteľa veľkej porno agentúry.

Na jej profile som jedného dňa zbadala ponuku, že hľadá vizážistku na pravidelnú spoluprácu. Ja som chcela vedieť viac informácií, tak som sa jej ozvala a ona mi napísala, že je to teda líčenie pornohviezd a že, či s tým nemám problém.

A čo ty na to? Zaskočilo ťa to?

Ja som jej na to odpísala, že pokiaľ tam ja sama nebudem vystupovať, som s tým v pohode (smiech). Ja som strelená a nemám problém sa pozerať na čokoľvek. Viem sa odosobniť, pokiaľ nejde o mňa.

Začala som teda pracovať vo veľkej produkcii. Bežne si takéto agentúry medzi sebou vymieňajú ľudí. Nie len modelky a hercov, vo finále poslali aj mňa do inej produkcie, s ktorou spolupracovali.

Líčila som viacero ľudí, ktorých si vieš bežne vyhľadať na PornHube.

Keďže si pracovala vo veľkej produkcii, stretla si sa aj s nejakými celebritami?

Stretla som za svoju kariéru naozaj veľa celebrít z tohto odvetvia. Problém je ale ten, že som taký talent na to, aby som nevedela, kto je kto. A to platí napríklad aj pri bulváre. Veľakrát sa mi stalo, že predo mnou stála verejne známa osoba, ale ja som o tom nevedela. Je to asi blbé, lebo by som to pri svojej práci vedieť mala, ale učím sa.