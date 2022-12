Marek sa od 15 rokov živí ako pohrebník: Na Štedrý deň sme už robili pohreby. Smrť si človek nenaplánuje (Rozhovor)

Marek Kandráč sa pohybuje v pohrebníctve už od svojich pätnástich rokov. Začalo sa to nevinnou letnou brigádou vo firme jeho uja, neskôr pokračovalo plnohodnotným živobytím. Dnes má 26, a napriek tomu, že vyštudoval na vysokej škole politológiu, zostal verný rodinnej firme.

Mladý pohrebník pre Refresher prezradil, ako fungujú pohrebné služby cez Vianoce, ale i to, či sa pohreby počas sviatkov nesú v inom duchu než bežne počas roka. „Pred troma rokmi sme mali na Štedrý deň pohreb. Bolo to doobeda okolo jedenástej, takže sme po obrade išli domov a potom sme už, chvalabohu, mali voľno,“ zaspomínal si Marek.

Najťažší na práci v pohrebníctve je podľa jeho slov časový manažment. Ľudia so slabým žalúdkom by však nezvládli ani úpravu zosnulých. „Je to veľmi náročné, najmä v prípade, ak zosnulý nezomrel prirodzenou smrťou, ale utrpel nejaké poranenia – napríklad pri autonehode,“ priblížil pohrebník.

Odkedy pracuješ v pohrebnej službe?

K práci v pohrebníctve som sa prvýkrát dostal už ako pätnásťročný. Spomínam si, že môj ujo sa vtedy zaujímal o to, kde budem cez leto pracovať. Keďže vlastnil pohrebnú službu, rovno mi navrhol, že môžem brigádovať u neho.

Zo začiatku som mu vypomáhal len s jednoduchými prácami okolo cintorína. Išlo najmä o kosenie, upratovanie či zametanie. S každým ďalším letom mi však pribúdali kompetencie, a keď som si urobil príslušné školenia, mohol som pracovať už aj so zosnulými. Keď som mal dostatok skúseností, vybavoval som samotné pohreby.

Toto všetko som robil popri škole. Počas strednej iba cez letné prázdniny, počas vysokej už aj cez týždeň, keďže prednášky sme mali len zhruba tri dni v týždni. Zvyšok dní som mal službu v pohrebníctve.

Pravidelne sa stretávam s ľuďmi, ktorým zomrel mladý príbuzný či dokonca bábätko. To sú skutočné tragédie, nie neodložený riad či nevybavený telefonát.

Čo všetko táto práca zahŕňa?

V našej pohrebnej službe sa snažíme pokrývať všetko spojené s pohrebom, aby sme pozostalých čo najviac odbremenili.

Dokážeme za nich vybaviť matriku a zabezpečiť kňaza, prípadne obradníka. Postaráme sa o oblečenie aj o úpravu zosnulého a pozostalým pomôžeme s výberom rakvy či iných doplnkov na pohreb, ako sú napríklad kvety a vence. Vyrábame tiež spomienkové stránky a karty alebo iné spomienkové predmety.

Marek pracuje v pohrebnej službe už od svojich pätnástich. Zdroj: archív Mareka Kandráča

Čo sa týka samotného pohrebu, zastrešujeme vykopanie hrobu či prípravu hrobky, prenos rakvy aj jej spúšťanie do zeme. Samozrejme, po pohrebe hrob zasypeme, prípadne zabetónujeme. Dokážeme zabezpečiť aj živé vysielanie pohrebu pre pozostalých, ktorí sa na ňom nemôžu fyzicky zúčastniť. Ak to je potrebné, pripravíme dokonca aj kar.

V podstate riešime celý proces pohrebu od a po z. Čokoľvek, na čo si spomenieš a má to súvis so smrťou, je našou parketou.

Hovoríš, že si vypomáhal ujovi už od strednej školy. Nie je práca so zosnulými veľmi náročná na psychiku? Ako si ju zvládal, keď si bol ešte mladý chalan?

