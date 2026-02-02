Hlavné témy
dnes 2. februára 2026 o 17:30
Čas čítania 2:57

Vo vzťahu chcem spraviť ďalší krok, ale on váha. Bojím sa odmietnutia, ako s tým pracovať?

Vo vzťahu chcem spraviť ďalší krok, ale on váha. Bojím sa odmietnutia, ako s tým pracovať?
Zdroj: Refresher
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Už niekoľko mesiacov sa stretávam s človekom, ku ktorému mám blízko. Chcem spraviť ďalší krok a otvorene hovorím o svojich potrebách, no z druhej strany necítim to isté.

V poradni Safe Space odpovedajú experti na otázky čitateľov Refresheru o duševnom a fyzickom zdraví či vzťahoch. Ak máš otázku, pošli nám ju cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa danej téme venuje.
„Zaujíma ma, ako mám pracovať s anxious attachmentom vo vzťahu. Už niekoľko mesiacov sa stretávam s človekom, ku ktorému mám blízko, a postupne som sa dostala do bodu, keď by som si priala posunúť náš vzťah ďalej. Cítim, že som na tento krok pripravená. Hovorím mu o svojich potrebách a túžbe tráviť s ním viac času a prehlbovať blízkosť.

Problém je v tom, že z druhej strany nedostávam jasnú spätnú väzbu ani rovnakú mieru energie. Nechce zo vzťahu odísť, no zároveň má ťažkosti s vyjadrovaním emócií a s tým, aby do vzťahu dával podobný časový alebo emocionálny vklad. Často mám pocit, že stojím niekde „medzi“ – nie som odmietnutá, ale ani si nemôžem byť istá, kam sa náš vzťah vyvíja.

Táto neistota vo mne spúšťa úzkosť, vnútorný stres a strach z odmietnutia. Uvedomujem si, že ide aj o prejavy anxious attachmentu, no nie som si istá, ako s tým pracovať tak, aby som nešla proti sebe, ale zároveň nestrácala pokoj a sebaistotu.

Rada by som sa vás preto opýtala, ako pracovať s touto úzkosťou a neistotou vo vzťahu, zvládať strach z odmietnutia, keď druhá strana nedáva jasné signály, a ako si nastaviť zdravé hranice, keď moje potreby nie sú úplne napĺňané.“

Simona, 23 rokov

Odpovedá psychologička Viktória Madleňáková z platformy K sebe.

Simona, v prvom rade by som sa vám chcela poďakovať za vašu úprimnú a otvorenú otázku. Na úvod je dôležité definovať si, aké sú vaše skutočné potreby vo vzťahu. Hovoríte o túžbe po hlbšej blízkosti a intenzívnejšom spoločnom čase, čo sú prirodzené súčasti
každého zdravo sa vyvíjajúceho partnerstva.

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

SAFE SPACE DUŠEVNÉ ZDRAVIE MENTÁLNE ZDRAVIE RODINA, VZŤAHY, SEX SAFE SPACE VZŤAHY ZDRAVIE
